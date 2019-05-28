Барселона може не підписати Грізманна та Де Лігта

Трансфери форварда Атлетіко Антуана Грізманна і захисника Аякса Маттейса де Лігта в Барселону знаходяться на межі зриву.
Про це повідомляє isport.ua з посиланням на журналіста RAC1 Жерара Ромеро.
За його інформацією, каталонці вже опрацьовують альтернативні варіанти на заміну обох футболістів.
У випадку Грізманна, в Барселоні виникло невдоволення можливим трансфером з боку уболівальників, деяких гравців і членів керівництва клубу. Причиною стало тогорічне відео, де Грізманн образив гравців каталонського клубу.
У випадку з Де Лігтом проблемою трансферу називаються дії агента футболіста Міно Райола, який вимагає високі комісійні, шантажуючи високими пропозиціями з боку МЮ і Баварії.
Нагадаємо, Барселона підписала півзахисника Гронінгена.
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Джерело - isport.ua.