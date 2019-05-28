Мій профіль
Цуренко - Бушар: онлайн-трансляція матчу Roland Garros
Сьогодні 13:09 586
Ломаченко - найкращий боксер світу
Сьогодні 09:12 622
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 07:50 8278
Збірна України виграла другий матч на чемпіонаті світу
Вчора 20:51 1159
Катар - Україна 0:1. Як це було
Вчора 20:50 4603
Ястремська програла у першому колі Ролан Гарросу
Вчора 18:06 843
Рекорд Ястремської і феноменальний прорив Костюк. Оновлений рейтинг WTA
Вчора 15:51 2344
Визначилися учасники групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20
Вчора 11:51 2988
Катар - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Вчора 06:48 1897
Розклад матчів збірної України на чемпіонаті світу U-20
Вчора 01:45 4674
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:11 Бокс Тагоє: Настав час битися з Ломаченком 463
15:07 Блог 16 років тому Шевченко забив вирішальний пенальті у фіналі ЛЧ 213
14:51 Баскетбол Герун увійшов в ТОП-5 найкращих гравців сезону чемпіонату Іспанії 270
14:44 Блог Гравці Динамо знялися у фотосесії в новій формі 830
14:31 Бокс Український боксер почав підготовку до наступного поєдинку 566
14:11 Футбол Керівники та гравці клубів Ла-Ліги та Сегунди підозрюються у справі про договірні матчі 360
13:51 Футбол Барселона може не підписати Грізманна та Де Лігта 301
13:35 Футбол Трансляція Челсі - Арсенал: дивитися онлайн фінал Ліги Європи 29.05.2019 255
13:31 Теніс Ястремська замислюється про відкриття благодійного фонду 240
13:11 Футбол Наполі підпише Ді Лоренцо за 10 млн євро 427
13:09 Теніс Цуренко - Бушар: онлайн-трансляція матчу Roland Garros 586
12:55 Біатлон Коукалова остаточно завершує кар'єру 730
12:31 Футбол Хведеліані: Результат хороший, але якість матчу не дуже 398
12:11 Футбол Збірна України вийшла у плей-оф ЧС-2019 з футболу 1753
11:54 Футбол Атлетіко купив захисника Порту за 20 млн євро 416
11:21 Хокей Хокеїста збірної Росії зняли на відео з наркотиками 2475
10:57 Бокс Гірн задумав звести Хантера з Повєткіним або Усиком 462
10:37 Футбол Попов вдруге поспіль визнаний найкращим гравцем матчу на ЧС U-20 1966
10:27 Футбол Маліновський: Генк мене стримуватиме, але будемо говорити 592
10:17 Футбол Саррі обговорив контракт з Ювентусом 541
09:57 Бокс Гвоздик продовжує подорожувати з сім'єю 701
09:40 Футбол Тренер Мілана покидає свій пост 881
09:24 Футбол Азар може піти з Челсі після фіналу Ліги Європи 499
09:12 Бокс Ломаченко - найкращий боксер світу 622
08:53 Футбол Ювентус веде переговори з Баварією по трансферу Дібали 482

Барселона може не підписати Грізманна та Де Лігта

Сьогодні 13:51 301 0
Барселона може не підписати Грізманна та Де Лігта

Трансфери форварда Атлетіко Антуана Грізманна і захисника Аякса Маттейса де Лігта в Барселону знаходяться на межі зриву. 

Про це повідомляє isport.ua з посиланням на журналіста RAC1 Жерара Ромеро.

За його інформацією, каталонці вже опрацьовують альтернативні варіанти на заміну обох футболістів.

У випадку Грізманна, в Барселоні виникло невдоволення можливим трансфером з боку уболівальників, деяких гравців і членів керівництва клубу. Причиною стало тогорічне відео, де Грізманн образив гравців каталонського клубу.

У випадку з Де Лігтом проблемою трансферу називаються дії агента футболіста Міно Райола, який вимагає високі комісійні, шантажуючи високими пропозиціями з боку МЮ і Баварії.

Нагадаємо, Барселона підписала півзахисника Гронінгена.

Також, Барселона програла Валенсії у фіналі кубка Іспані

Джерело - isport.ua.

#Барселона, #Грізманн, #Де Лігт, #трансфер
Коментарі ()