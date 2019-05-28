Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде не працюватиме із командою у наступному сезоні.
Про це повідомляє журналіст El Chiringuito TV Хоакіма Доменека.
Керівництво Барселони уже повідомило Ернесто Вальверде про рішення відправити його у відставку.
Відзначимо, що 55-річний спеціаліст очолив Барселону у 2017 році. За цей час він двічі виграв із командою чемпіонат Іспанії, а також завоював Кубок та Суперкубок Іспанії.
Раніше, Барселона програла Валенсії у фіналі кубка Іспанії.
Нагадаємо, Барселона може не підписати Грізманна та Де Лігта.
Джерело - football.ua.