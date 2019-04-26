Екс-тренер Барселони за 6 днів до смерті вмовив Мессі залишитися у клубі

Покійний екс-тренер Барселони Тіто Віланова зустрівся з лідером клубу Ліонелем Мессі за 6 днів до своєї смерті.
Про це повідомляє колишній наставник каталонців Жорді Соар ресурсу Onda Cero.
"У той час Мессі не був упевнений в своєму майбутньому в Барселоні. Я знаю, що вони зустрілися і говорили кілька годин. Не знаю, про що саме вони говорили, але Ліонель вирішив залишитися в Барселоні. Він змінив своє ставлення і побачив те, чого не бачив чітко", - сказав Соар.
Віланова помер 25 квітня 2014 роки від раку.
Нагадаємо, що у Мережу "злили" раніше неопубліковане фото Мессі з дружиною.
Джерело - Onda Cero.