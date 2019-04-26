Відданий Барселоні від початку до кінця - каталонці вшанували пам'ять Віланови

Барселона опублікувала зворушливе послання у своєму Twitter акаунті, присвячене річниці смерті колишнього тренера синьо-гранатових Тіто Віланові.

"П'ять років без Тіто Віланови. Винятковий тренер. Відданий Барселоні від початку до кінця. Екстраординарна, особлива людина. Єдиний у своєму роді, - написала прес-служба команди.

Five years without Tito Vilanova.

An exceptional coach.

A blaugrana through and through.

An extraordinary person. One of a kind. #TitoForever pic.twitter.com/UDftUuFAwR — FC Barcelona (@FCBarcelona) 25 April 2019

Спеціаліст працював в структурі клубу з 2007 по 2013 рік на різних посадах. У 2012 році іспанець очолив першу команду, привівши її до чемпіонського титулу.

2013-го року Віланова за станом здоров'я залишив пост головного тренера. 25 квітня 2014 року помер від раку у віці 45 років.

Джерело - Чемпіон.

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