Відданий Барселоні від початку до кінця - каталонці вшанували пам'ять Віланови

Барселона опублікувала зворушливе послання у своєму Twitter акаунті, присвячене річниці смерті колишнього тренера синьо-гранатових Тіто Віланові.

Five years without Tito Vilanova.

An exceptional coach.

A blaugrana through and through.

An extraordinary person. One of a kind. #TitoForever pic.twitter.com/UDftUuFAwR