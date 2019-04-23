Видання TNT Sports показало раніше неопубліковане дитяче фото нападника Барселони Ліонеля Мессі з його майбутньою дружиною Антонелло Рокуццо.

Фотографія датована 1998-м. Як повідомляє Diario La Capital de Mar de Plata, тоді Мессі брав участь в дитячому футбольному турнірі зі своєю командою Ньюєллс Олд Бойз.

Лео зупинився у футболіста Франсіско Лудуеньї і у вільний час сходив на пляж. Там була і сім'я на той момент одноклубника Мессі Лукаса Скальї, а серед них його двоюрідна сестра - Антонела.

Нагадаємо, що Мессі визнали найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Раніше юний фанат оригінальним чином попросив футболку у Мессі.

Джерело - Чемпіон.

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