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Рух переграв Колос, Металіст здолав Балкани. Результати мачів 22 туру Першої ліги

Сьогодні 19:23 298 0
Рух переграв Колос, Металіст здолав Балкани. Результати мачів 22 туру Першої ліги

Сьогодні, 13 квітня, відбулися поєдинки 22 туру Першої ліги України.

Чемпіонат України. Перша ліга

22 тур

13 квітня

Авангард: Миколаїв 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 4 Хоцяновський, 2:0 - 27 Кириєнко, 2:1 - 35 Войцеховський, 2:2 - 56 Сартіна, 2:3 - 61 Ковальов

Балкани - Металіст 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+1 Єрмоленко

Колос - Рух 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - Кондраков(П)

Прикарпаття - Гірник 1:0 (0:0)

Гол: Конкольняк 75(П)

Нагадаємо, Дніпро-1 розгромив Суми. Оболонь поступилася Волині.

Раніше повідомлялося, що вперше в історії півфіналів Кубка України зіграє два клуби з першої ліги. Також, між харків'янами та дніпрянами встановив рекорд 2019 року за відвідуваністю.

Джерело - Чемпіон.

#Металіст, #Колос, #Перша ліга
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