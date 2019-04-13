Сьогодні, 13 квітня, відбулися поєдинки 22 туру Першої ліги України.
Чемпіонат України. Перша ліга
22 тур
13 квітня
Авангард: Миколаїв 2:3 (2:1)
Голи: 1:0 - 4 Хоцяновський, 2:0 - 27 Кириєнко, 2:1 - 35 Войцеховський, 2:2 - 56 Сартіна, 2:3 - 61 Ковальов
Балкани - Металіст 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 90+1 Єрмоленко
Колос - Рух 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Кондраков(П)
Прикарпаття - Гірник 1:0 (0:0)
Гол: Конкольняк 75(П)
Нагадаємо, Дніпро-1 розгромив Суми. Оболонь поступилася Волині.
Раніше повідомлялося, що вперше в історії півфіналів Кубка України зіграє два клуби з першої ліги. Також, між харків'янами та дніпрянами встановив рекорд 2019 року за відвідуваністю.
Джерело - Чемпіон.