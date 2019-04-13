Сьогодні, 13 квітня, відбулися поєдинки 22 туру Першої ліги України.

Чемпіонат України. Перша ліга

22 тур

13 квітня

Авангард: Миколаїв 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 4 Хоцяновський, 2:0 - 27 Кириєнко, 2:1 - 35 Войцеховський, 2:2 - 56 Сартіна, 2:3 - 61 Ковальов

Балкани - Металіст 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+1 Єрмоленко

Колос - Рух 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - Кондраков(П)

Прикарпаття - Гірник 1:0 (0:0)

Гол: Конкольняк 75(П)

Нагадаємо, Дніпро-1 розгромив Суми. Оболонь поступилася Волині.

Раніше повідомлялося, що вперше в історії півфіналів Кубка України зіграє два клуби з першої ліги. Також, між харків'янами та дніпрянами встановив рекорд 2019 року за відвідуваністю.

Джерело - Чемпіон.