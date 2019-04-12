Дніпро-1 розгромив Суми. Оболонь поступилася Волині. Результати матчів 22-го туру Першої ліги

Сьогодні, 12 квітня, відбулися матчі матч 22-го туру Першої ліги України. Дніпро-1 розгромив Суми, а Оболонь-Бровар поступилася Волині.

Чемпіонат України. Перша ліга

22 тур

12 квітня

Дніпро-1 — Суми - 7:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 11 Куліш, 2:0 - 35 Куліш, 3:0 - 47 Куліш, 4:0 - 55 Кузик, 5:0 - 59 пенальті Куліш, 6:0 - 85 Кожушко, 7:0 - 90+2 Чеботаєв.

Оболонь-Бровар — Волинь - 2:4 (1:1)

Голи: 0:1 - 17 Бартулович, 1:1 - 39 Семенко, 1:2 - 63 Никитюк, 2:2 - 75 Островський, 2:3 - 80 пенальті Кожанов, 2:4 - 84 Кожанов.

Нагадаємо, вперше в історії півфіналів Кубка України зіграє два клуби з першої ліги. Також, між харків'янами та дніпрянами встановив рекорд 2019 року за відвідуваністю.

Джерело - Чемпіон.