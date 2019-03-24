Мій профіль
Костевич і Омельчук перестріляли росіян і стали Чемпіонами Європи
Сьогодні 14:14 141
Фанати Луго кричали образливі гасла на адресу Зозулі
Сьогодні 12:34 858
Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічого мас-старту в Гольменколлені
Сьогодні 11:38 272
Кубок світу. Онлайн-трансляція жіночого мас-старту в Гольменколлені
Сьогодні 10:27 459
Підручний стартує у мас-старті в Гольменколлені
Сьогодні 09:51 498
Жодна українка не потрапила до мас-старту в Гольменколлені
Сьогодні 09:21 291 1
Радівілов здобув срібло Кубка світу
Вчора 18:16 1943
Португалія - Україна: 5 головних висновків
Вчора 13:16 3076
Світоліна поступилася у першому матчі на турнірі в Маямі
Вчора 10:56 1503 1
Україна зіграла внічию з Португалією
22.03.2019 23:38 8384
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:14 Стрільба Костевич і Омельчук перестріляли росіян і стали Чемпіонами Європи 141
13:57 Футбол Металіст-1925 програв Дніпру-1, Волинь поступилась Авангарду. Результати 18 туру 340
13:37 Баскетбол Михайлюк може змінити позицію в Детройті 255
13:28 Футбол Аякс вимагатиме у Барселони близько 100 млн євро за де Лігта 291
12:54 Баскетбол Атланта Леня переграла Філадельфію, Портленд здолав Детройт. Результати матчів НБА 279
12:34 Футбол Фанати Луго кричали образливі гасла на адресу Зозулі 858
12:05 Футбол Матч першої ліги зірвався через проблеми команди з заявкою на сезон 597
11:50 Футбол Сачко продовжить тренувати Ворсклу 412
11:38 Біатлон Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічого мас-старту в Гольменколлені 272
11:23 Футбол Альбасете Зозулі знищив Луго 805
11:00 Біатлон Прима: У цьому сезоні нічого не вийшло 368
10:50 Теніс Сестри Кіченок вийшли у друге коло на турнірі в Маямі і зіграють з чемпіонками Australian Open 379
10:27 Біатлон Кубок світу. Онлайн-трансляція жіночого мас-старту в Гольменколлені 459
10:12 Бокс Ф'юрі дізнався ім'я наступного суперника 749
09:54 Блог Вілл Сміт пробіг напівмарафон. Актор показав як готувався до забігу 754
09:51 Біатлон Підручний стартує у мас-старті в Гольменколлені 498
09:42 Баскетбол Лень набрав 14 очок у грі з Філадельфією 352
09:21 Біатлон Жодна українка не потрапила до мас-старту в Гольменколлені 291 1
09:10 Футбол Металіст-1925 встановив рекорд відвідуваності сезону в першій лізі 1012
00:07 Баскетбол Шарлотт - Бостон: онлайн-трансляція матчу НБА 526
00:02 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 52496
23 Березня 2019
23:51 Футбол Іспанія переграла Норвегію, Італія розібралася з Фінляндією. Результати матчів кваліфікації на Євро-2020 2803
23:39 Футбол Роналду похвалив збірну України 1732
23:23 Блог Від Сахари до Аляски. Топ найскладніших ультрамарафонів світу 721
23:14 Гандбол Мотор зіграв унічию з Віве Кельце у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 965

Металіст-1925 встановив рекорд відвідуваності сезону в першій лізі

Сьогодні 09:10 1012 0
Принциповий матч з Дніпро-1 викликав чималий ажіотаж у вболівальників
Металіст-1925 встановив рекорд відвідуваності сезону в першій лізі
Фото: Металіст-1925

На ОСК Металіст у Харкові відбувся центральний матч 19-го туру Першої ліги між Металістом-1925 і СК Дніпро-1.

На трибунах харківського стадіону зібралися 22 362 вболівальники, повідомляє прес-служба ПФЛ.

  Читайте такожМаркевич стане довіреною особою кандидата в президенти

Це найкращий показник нинішнього сезону у Першій лізі. Крім того, це другий показник відвідуваності в сезоні 2018/19 в цілому в Україні, якщо не брати до уваги матчі єврокубків. Також це найкращий показник для матчів Першої ліги з сезону 2002/03. Тоді поєдинок Спартака і кропивницької Зірки в Сумах подивилися 29 300 глядачів.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що матч збере чималу кількість глядачів.

Раніше Жажа знайшов нове місце роботи.

Джерело - ПФЛ.

#ПФЛ, #Перша ліга, #Металіст-1925, #Дніпро-1, #ОСК Металіст
Коментарі ()