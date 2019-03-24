Принциповий матч з Дніпро-1 викликав чималий ажіотаж у вболівальників

На ОСК Металіст у Харкові відбувся центральний матч 19-го туру Першої ліги між Металістом-1925 і СК Дніпро-1.

На трибунах харківського стадіону зібралися 22 362 вболівальники, повідомляє прес-служба ПФЛ.

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Це найкращий показник нинішнього сезону у Першій лізі. Крім того, це другий показник відвідуваності в сезоні 2018/19 в цілому в Україні, якщо не брати до уваги матчі єврокубків. Також це найкращий показник для матчів Першої ліги з сезону 2002/03. Тоді поєдинок Спартака і кропивницької Зірки в Сумах подивилися 29 300 глядачів.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що матч збере чималу кількість глядачів.

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Джерело - ПФЛ.