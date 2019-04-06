Чемпіон анонсує центральний матч 28-го туру Бундесліги маж Баварією та Боруссією Д

Баварія - Боруссія Д

Бундесліга. 28 тур

Альянц Арена, Мюнхен. 6 квітня, 19:30

Головний арбітр: Графе М.

У суботу, 6-го квітня, в поєдинку 28-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія на Альянц Арені прийматиме дортмундську Боруссію.

За сім турів до кінця сезону майбутні суперники відірвалися від інших клубів і між собою вирішать долю чемпіонського титулу. На цей момент лідирує Боруссія, яка за 27 матчів набрала 63 очки. Однак Баварія дихає в спину, відстаючи від джмелів лише на два бали.

Баварія підходить до битви з конкурентом за титул після неймовірно результативного чвертьфінального поєдинку Кубка Німеччини з Гайденгаймом (5:4). На своєму полі в поточному чемпіонаті у Баварії дев'ять перемог, три нічиї, а також одна поразка в першому колі від менхенгладбахської Боруссії. Попередня поразка команди Ніко Ковача в чемпіонаті Німеччини датована 2 лютого, коли баварці поступилися Байєру (1:3).

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Що стосується Боруссії, то обидві поразки в цьому чемпіонаті дортмундський клуб зазнав у гостях. Виграти на виїзді при цьому вдалося в семи матчах, а ще чотири рази дортмундці зіграли внічию.

У першому колі команди зустрічалися в 11-му турі чемпіонату Німеччини, і тоді в результативній грі в Дортмунді сильнішою виявилася підопічні Люс'єна Фавра (3:2). Цього разу поєдинок відбудеться в Мюнхені, тому Баварія в рідних стінах буде розраховувати взяти реванш. Нас чекає напружена боротьба за шість балів. У разі перемоги баварці вийдуть на перше місце, успіх гостей же зміцнить чемпіонські амбіції Боруссії.

Орієнтовні склади:

Баварія: Ноєр, Алаба, Гуммельс, Зюле, Кімміх, Алькантара, Мартінес, Коман, Горецка, Гнабрі, Левандовський.

Боруссія Д: Бюркі, Геррейро, Загаду, Аканджи, Вольф, Деланей, Вітсель, Ларсен, Ройс, Санчо, Алькасер.

Слова:

Ніко Ковач (головний тренер Баварії): "У суботу на нас чекає дуже, дуже важливий матч. Ми всі знаємо, що стоїть на кону і розуміємо як нам потрібно діяти як в нападі, так і в обороні. Другі це перші переможені. Ми ставимо перед собою завдання перемогти в майбутньому матчі".

Люс'єн Фавр (головний тренер Боруссії Д): "Мені все одно, як закінчиться матч із Баварією. Якщо ми виграємо, то нічого не зміниться. Якщо зіграємо внічию, також нічого не вирішиться. Якщо програємо, то все одно питання чемпіонства залишиться відкритим".

Цікаві факти:

- Баварія і Борусія Д провели між собою 121 матч у всіх турнірах: 56 перемог Баварії, 34 нічиї та 31 перемога Боруссії.

- У Бундеслізі команди провели 99 матчів: 45 перемог Баварії, 29 нічиїх і 25 перемог Боруссії.

- У матчах чемпіонату в Мюхені команди зустрічалися 49 разів: 30 перемог Баварії, 10 нічиїх і 9 перемог Боруссії.

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- У минулому чемпіонаті матч Баварія - Боруссія Д завершився з рахунком 6:0.

- У першому колі в поєдинку Боруссія Д - Баварія був зафіксований рахунок 3:2.

- З нинішніх учасників Першої бундесліги Боруссія Д відібрала у Баварії найбільше очок, проте з останніх дев'яти матчів чемпіонату джмелі змогли виграти лише два рази.

- На Альянц Арені лише дві команди змогли відсвяткувати по три перемоги в Бундеслізі - Боруссія Д і Боруссія М. А якщо врахувати, що дортмундці змогли ще двічі виграти в Кубку Німеччини, то вони перемагали в новому лігві суперника п'ять разів.

- За останні сім років Баварія і Борусія вперше зустрінуться лише два рази. Раніше число очних зустрічей в сезоні становила від трьох до п'яти у всіх турнірах.

- Чинний чемпіон Німеччини незмінно забиває в останніх двадцяти іграх.

- Баварія виграла останні сім домашніх матчів.

- В останніх чотирьох поєдинках проти Боруссії Д в Мюнхені Баварія здобула чотири перемоги із загальним рахунком 17:3.

- У нинішньому сезоні чорно-жовті забили 9 м'ячів в компенсований час. Рекорд Бундесліги (11 м'ячів) був встановлений Баварією в сезоні 2016/2017.

- Борусія Д лідирує за набраними очками у виїзних матчах - 25.

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Прогноз Чемпіона: 2:1

Джерело - Чемпіон.