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Баварія не без проблем здолала друголіговий Гайденгайм у Кубкові Німеччини

Вчора 21:59 303 0
Команди забили на двох дев'ять голів
Баварія не без проблем здолала друголіговий Гайденгайм у Кубкові Німеччини

У Німеччині відбувся чвертьфінальний матч національного кубка. Баварія приймала друголіговий Гайденгайм.

Німецький гранд у непростому двобої здобув перемогу з рахунком 5:4.

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Кубок Німеччини

1/4 фіналу

3 квітня

Баварія - Ганденгайм 5:4 (1:2)

Голи: 1:0 – 12 Горетцка, 1:1 – 26 Глатцель, 1:2 – 39 Шнаттерер, 2:2 – 53 Мюллер, 3:2 – 56 Левандовскі, 4:2 – 65 Гнабрі, 4:3 – 74 Глатцель, 4:4 – 77, пенальті Глатцель, 5:4 – 84, пенальті Левандовскі.

Нагадаємо, Динамо в непростому матчі здолало Зорю.

Джерело - Чемпіон.

#Кубок Німеччини, #Баварія, #Ганденгайм
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