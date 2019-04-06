Прямя онлайн-трансляція центрального матчу Баварія - Боруссія Д.
У 28 турі Бундесліги відбудеться центральний матч усього другого кола Бундесліги Баварія - Боруссія Д.
Гранди німецького футбола зійдуться в протистоянні на мюнхенській Альянс-Арені 6 квітня, о 19:30 за київським часом.
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Чемпіон разом з платформою Megogo пропонують вашій увазі онлайн матчу Баварія - Боруссія Д в прямому ефірі.
Початок трансляції о 19:25.
Увага! Трансляція платна.
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Джерело - Чемпіон.