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ФФУ виступила з офіційною заявою щодо справи Мораеса

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Вболівальників закликають зберігати спокій
ФФУ виступила з офіційною заявою щодо справи Мораеса

Генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький пояснив ситуацію з розслідуванням УЄФА щодо двох перших матчів збірної України у відборі до Євро-2020 проти Люксембургу та Португалії.

Його слова наводить офційнйи сайт Федерації футболу України.

"Федерації футболу Португалії та Люксембургу у визначеному Дисциплінарним кодексом УЄФА порядку подали до УЄФА протести стосовно можливої неправомірної участі у кваліфікаційних матчах Євро-2020 гравця збірної України Жуніора Мораєса. Відповідно до передбаченої процедури Комітет із дисциплінарних та етичних питань УЄФА відкрив два дисциплінарних провадження та надав ФФУ час для пояснень своєї правової позиції в цьому питанні", - заявив Запісоцький.

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За інформацією, рішення за результатами розгляду протестів будуть прийняті на наступному засіданні комітету, час проведення якого визначать пізніше.

"Хочу наголосити, що під час розгляду питання про запрошення Жуніора Мораєса до збірної України для підготовки та участі в матчах із Португалією та Люксембургом ми проаналізували ситуацію з отриманням футболістом громадянства України. Також були проведені консультації з фахівцями з УЄФА та ФІФА, які підтвердили правомірність запрошення Мораєса до складу збірної України", - сказав Запісоцький.

У керівництві ФФУ впевнені, що результати матчів не анулюють, тому просять вболівальників зберігати спокій.

Нагадаємо, Україна у двох стартових матчах кваліфікації на Євро-2020 зіграла унічию з Португалією та вирвала перемогу в Люксембургу.

Джерело - ФФУ.

#ФФУ, #УЄФА, #Збірна України
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