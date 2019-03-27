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УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти України

Сьогодні 20:11 239 0
Справа натуралізації Мораеса набирає обертів
УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти України

УЄФА підтвердив, що проти України відкрите дисциплінарне провадження у зв'язку з отриманням скарги Португалії та Люксембургу на незаконну натуралізацію Жуніора Мораєса.

Про це йдеться на сторінці організації.

УЄФА прийняв скаргу Федерацій футболу Португалії та Люксембургу та відкрив дисциплінарне провадження за статтею 55 Дисциплінарного регламенту УЄФА. Обидві країни скаржаться на те, що нападник збірної України Жуніор Мораєс, який взяв участь в обох поєдинках, був натуралізований незаконно.

Протест подали до Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА, який прийме рішення з цього питання на одному зі своїх наступних засідань, дата якого наразі не підтверджена.

Нагадаємо, Україна у двох стартових матчах кваліфікації на Євро-2020 зіграла унічию з Португалією та вирвала перемогу в Люксембургу.

Раніше повідомлялося, що Люксембург і Португалія не подавали скарги до УЄФА.

Джерело - УЄФА.

#УЄФА, #Євро-2020, #Збірна України, #Мораес, #натуралізація
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