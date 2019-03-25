Сьогодні, 25 березня, збірна України проведе матч 2-го туру відбіркового турніру до Євро-2020 проти збірної Люксембургу.
На Чемпіоні можна читати текстову трансляцію матчу.
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Стартові склади команд:
Люксембург: Моріс, Янс (к), Шано, Мальже, Карлсон, Родрігес, Баррейро Мартінс, Крістофер Мартінс, Олівер Тіль, Венсан Тіль, Тюрпель
Україна: П'ятов, Миколенко, Матвієнко, Бурда, Бутко, Маліновський, Безус, Коноплянка, Циганков, Зінченко, Мораес.
Збірна Люксембургу забила перший гол в матчі. Турпель забив на 34-й хвилині.
На 40-й хвилині Віктор Циганков зрівняв рахунок в матчі.
Огляд першого тайму
Родрігеш подарував перемогу Україні на 90+3 хвилині
Огляд другого тайму
Джерело - Чемпіон.