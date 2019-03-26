Євтушенко: Коноплянці потрібно було поступитися своїм его

Вінгер Шальке Євген Коноплянка, мав поступитися м'ячем на штрафних ударах під час матчу Люксембург - Україна півзахиснику Генка Руслану Маліновському.

Про це заявив Вадим Євтушенко каналу Футбол 1.

"Я вважаю, що Женя тут неправий. Як найдосвідченіший футболіст, він повинен розуміти деякі речі. Він забивав раніше, але Коноплянка зараз не грає довго в команді. Я не знаю, він сам пам'ятає, коли він бив штрафний? А Маліновський забиває регулярно зі штрафних. Я вважаю, це були його точки, і потрібно було поступитися своїм его ", - зазначив Євтушенко.