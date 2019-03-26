Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду залишився незадоволений роботою бригади арбітрів в матчі другого туру відбору на Євро-2020 проти Сербії.

Його слова цитує Goal.

"Ми зробили все для позитивно результату в цьому матчі, але не змогли перемогти. Суддя мав призначати пенальті, але він цього не зробив. Якщо у всіх турнірах є VAR, чому б не використати у відбіркових матчах чемпіонату Європи? Це дивно.

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Вважаю, що нам не дали пенальті, хоча він був очевидним. Рефері зобов'язаний був його призначити, а не радитися з іншим суддею, який був в 40 метрах від місця подій і нічого не бачив", - заявив Роналду.

Варто зазначити, на 73-й хвилині матчу арбітр Шимон Марциняк призначив пенальті у ворота сербської команди, але незабаром скасував своє рішення після консультації з асистентом.

Нагадаємо, Роналду отримав травму в цьому поєдинку.

Джерело - iSport.