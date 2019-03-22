Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека не збирається йти з клубу.

Про це розповів спеціаліст в інтерв'ю maisfutebol.iol.pt.

"Мій контракт з Шахтарем ще чинний півтора року і я хочу його доопрацювати. Звичайно, якщо надійде пропозиція, яка відповідає моїм інтересам та інтересам Шахтаря, то ми його обговоримо. Торік у мене було кілька пропозицій, але я вирішив їх відкинути. Зараз я навіть не розглядаю варіант піти з Шахтаря", - сказав Фонсека.