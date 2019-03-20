Фонсека може очолити Рому

Нещодавно італійський клуб очолив Клаудіо Раньєрі

Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека може очолити італійську Рому.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

У шорт-лист вовків потрапив не тільки португальський фахівець, але і такі футбольні тренери як Мауріціо Саррі, Джан П'єро Гасперіні, Марко Джампаоло, Андре Віллаш-Боаш, Антоніо Конте, Роберто Донадоні і Вінченцо Монтелла.

Зараз італійським клубом керує Клаудіо Раньєрі. Упершому матчі з новим керманичем вовки здобули перемогу.

Відзначимо, що контракт Фонсеки з оранжево-чорними підписаний до 2020 року.

У останньому турі Рома поступилася СПАЛу.

Джерело - iSport.