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Фонсека може очолити Рому

Вчора 23:11 417 0
Нещодавно італійський клуб очолив Клаудіо Раньєрі
Фонсека може очолити Рому

Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека може очолити італійську Рому.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

У шорт-лист вовків потрапив не тільки португальський фахівець, але і такі футбольні тренери як Мауріціо Саррі, Джан П'єро Гасперіні, Марко Джампаоло, Андре Віллаш-Боаш, Антоніо Конте, Роберто Донадоні і Вінченцо Монтелла.

Зараз італійським клубом керує Клаудіо Раньєрі. Упершому матчі з новим керманичем вовки здобули перемогу.

Відзначимо, що контракт Фонсеки з оранжево-чорними підписаний до 2020 року.

У останньому турі Рома поступилася СПАЛу.

Джерело - iSport.

#Рома, #Фонсека, #Шахтар, #Раньєрі
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