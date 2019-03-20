Фонсека може очолити Рому

Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека може очолити італійську Рому.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
У шорт-лист вовків потрапив не тільки португальський фахівець, але і такі футбольні тренери як Мауріціо Саррі, Джан П'єро Гасперіні, Марко Джампаоло, Андре Віллаш-Боаш, Антоніо Конте, Роберто Донадоні і Вінченцо Монтелла.
Зараз італійським клубом керує Клаудіо Раньєрі. Упершому матчі з новим керманичем вовки здобули перемогу.
Відзначимо, що контракт Фонсеки з оранжево-чорними підписаний до 2020 року.
У останньому турі Рома поступилася СПАЛу.
Джерело - iSport.