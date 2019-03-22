Шахтар чекає на трансферні пропозиції щодо Нема

Півзахисник сам бажає покинути донецький клуб

Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем хоче покинути донецький клуб.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Гірники не проти відпустити бразильця як в оренду, так і оформити повноцінний трансфер. Сам футболіст вважає за краще повернутися до Бразилії і хоче це зробити в найближчі тижні. Трансферне вікно в Бразилії закривається 3 квітня. На сьогодні гравець не отримав ніяких пропозицій, але інтерес до нього виявляли клуби з ОАЕ і Японії.

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Нем виступає за Шахтар з літа 2013-го, у його активі 10 голів і 7 асистів у 67 матчах. У поточному сезоні в складі донецького клубу він вийшов на поле тільки 13 разів і забив 1 гол.

Контракт гравця з Шахтарем строком до червня 2020 року.

Нагадаємо Петряк може перейти в Брюгге. Тим часом Фонсека може очолити Рому.

Джерело - Globo Esporte.