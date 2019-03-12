Півзахисник Динамо Беньямін Вербич отримав виклик у збірну Словенії на матчі кваліфікації Євро-2020 з Ізраїлем і Македонією.

Актуально: Гоффенгайм - Динамо U-19: пряма трансляція.

Про це повідомляє офіційний сайт футбольного союзу Словенії.

Znan je seznam slovenske nogometne reprezentance 🇸🇮 #SrceBije pic.twitter.com/f3u4ItSSzl — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) March 12, 2019

Гостьовий матч проти Ізраїлю відбудеться 21 березня, домашній з Македонією - 24-го.

25-річний словенець в поточному сезоні провів 29 матчів у складі київського клубу, в яких забив 12 голів і зробив 4 ассисти

Нагадаємо, Динамо - найкраща команда УПЛ за єдиноборствами - InStat.

Також, Динамо розгромило Арсенал у 21-у турі УПЛ

Джерело - офіційний сайт футбольного союзу Словенії.