Мій профіль

Світоліна перемогла екс-росіянку в Індіан-Веллсі

Сьогодні 05:25 2634
Барселона переграла Райо, Реал розгромив Вальядолід. Відеоогляд матчів 27-го туру Ла-Ліги
Сьогодні 14:03 813
Шахтар та Динамо розгромили суперників. Результати матчів 21-го туру УПЛ
Сьогодні 00:20 3684
Козлова поступилася Халеп у третьому колі Індіан-Веллсу
Вчора 22:08 1776
Неймовірне останнє коло Підручного на чемпіонаті світу
Вчора 19:28 9354 3
Дніпро виграв Кубок України
Вчора 18:35 1121
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Вчора 18:20 48785 1
Підручний тріумфував у гонці переслідування на чемпіонаті світу
Вчора 18:07 5188 1
Геррманн здобула перше золото Чемпіонату світу в персьюті, Меркушина - 15-а
Вчора 15:27 1891
Джима не візьме участь у персьюті Чемпіонату світу
Вчора 14:48 1003
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:28 Футбол Срна: Буду коментатором на телебаченні разом з Леоненком 123
19:15 Баскетбол Вашингтон - Сакраменто: онлайн-трансляція матчу НБА 402
18:56 Футбол Селезньов: Ракицький пішов з Шахтаря через Фонсеку 1022
18:33 Баскетбол Вбивчий данк Дерріка Джонса очолює ТОП-10 моментів дня НБА 744
18:16 Футбол Динамо - найкраща команда УПЛ за єдиноборствами - InStat 639
17:56 Футбол ЗМІ: Зідан сьогодні очолить Реал 761
17:34 Футбол Альба продовжив контракт з Барселоною 998
17:30 Блог Підручний плакав під гімн України. Найщасливіша людина у світі 1493
17:21 Блог Я - №1. Гвоздик сфотографувався у футболці Boxrec 1032
17:18 Хокей Донбас – Білий Барс, Кременчук – Дніпро. Анонс півфіналів плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч 2296
16:54 Футбол Дев'ять гравців Шахтаря потрапили у збірну туру УПЛ 1136
16:30 Теніс Цуренко - Соболенко: онлайн-трансляція матчу в Індіан-Веллсі 694
16:12 Блог Готовий до бою: Ломаченко показав як готується до бою 993
16:12 Легка атлетика IAAF продовжила дискваліфікацію російських спортсменів 905
16:01 Блог Беленюк провів тренування з фанатом 824
15:58 Футбол Ювентус запропонував контракт Зідану 804
15:34 Теніс Халеп: Було непросто зрозуміти як грає Козлова 1456
15:19 Футбол Трансляція Ювентус - Атлетіко: онлайн 12.03.2019 610
15:11 Блог Оце так сідниці. Дружина півзахисника Динамо підкорює Instagram 1501 1
15:02 Футбол Клубний чемпіонат світу розширять до 24 команд 932
14:56 Навколо спорту Світоліна мріє про новеньку Lamborghini 408
14:32 Футбол Лунін потрапив у збірну 27 туру Ла-Ліги 1199
14:16 Футбол Селезньов: Хочу побити рекорд Шацьких 1582
14:13 Футбол Трансляція Манчестер Сіті - Шальке: онлайн 12.03.2019 779
14:03 Футбол Барселона переграла Райо, Реал розгромив Вальядолід. Відеоогляд матчів 27-го туру Ла-Ліги 813

Динамо - найкраща команда УПЛ за єдиноборствами - InStat

Сьогодні 18:16 639 0
Шахтар — найкорисніша команда туру, а Маріуполю не було рівних у номінації Атаки
Динамо - найкраща команда УПЛ за єдиноборствами - InStat

Українська Прем'єр-ліга оприлюднила інформацію системи InStat по 21-му туру Чемпіонату УПЛ.

Про це йдеться на офіційному сайт організації.

Шахтар утримує лідерство в номінації Найкорисніша команда туру. Індекс ефективності підопічних Паулу Фонсеки у цьому турі склав 305 балів. Друге місце посіло Динамо із 280 балами, а трійку призерів замкнули Карпати — 229 балів.

За показником "ТТД/вдалі" не було рівних Динамо - 1 004/866 86%. Підопічні Паулу Фонсеки дещо поступилися за цим показником — 906/761 84% Маріуполь у цій номінації третій — 878/661 75%.

Атаки - 116. За цим показником Маріуполю попри "суху" нічию з Чорноморцем не було рівних. Дещо поступився лідеру за своїм атакувальним потенціалом Олімпік (111), який другий тур поспіль утримує цю позицію. Ворскла замкнула трійку призерів — 110 атак.

Динамо очолило й номінацію Єдиноборства - 129/78 60%. Друга Ворскла з показником 201/108 54%. Третє місце за Олімпіком — 182/95 52%.

Нагадаємо, Тайсон став найкориснішим гравцем 21 туру УПЛ

Також, Фонсека став найкращим тренером 21 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.

#УПЛ, #Динамо, #Шахтар, #InStat
Коментарі ()