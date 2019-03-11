Шахтар — найкорисніша команда туру, а Маріуполю не було рівних у номінації Атаки

Українська Прем'єр-ліга оприлюднила інформацію системи InStat по 21-му туру Чемпіонату УПЛ.

Про це йдеться на офіційному сайт організації.

Шахтар утримує лідерство в номінації Найкорисніша команда туру. Індекс ефективності підопічних Паулу Фонсеки у цьому турі склав 305 балів. Друге місце посіло Динамо із 280 балами, а трійку призерів замкнули Карпати — 229 балів.

За показником "ТТД/вдалі" не було рівних Динамо - 1 004/866 86%. Підопічні Паулу Фонсеки дещо поступилися за цим показником — 906/761 84% Маріуполь у цій номінації третій — 878/661 75%.

Атаки - 116. За цим показником Маріуполю попри "суху" нічию з Чорноморцем не було рівних. Дещо поступився лідеру за своїм атакувальним потенціалом Олімпік (111), який другий тур поспіль утримує цю позицію. Ворскла замкнула трійку призерів — 110 атак.

Динамо очолило й номінацію Єдиноборства - 129/78 60%. Друга Ворскла з показником 201/108 54%. Третє місце за Олімпіком — 182/95 52%.

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Джерело - УПЛ.