Сидорчук став найкориснішим гравцем Динамо в матчі з Челсі

Але кияни не спромоглися бодай на один гол

Хавбек Динамо Сергій Сидорчук став найкориснішим в команді в матчі з Челсі (0:3) в 1/8 фіналу Ліги Європи.

За даними InStat, Сидорчук набрав 314 балів.

Він виконав 66 ТТД з браком 20%, віддав 41 точну передачу (85%), але 27% з них були спрямовані вперед.

Сидорчук виграв 10 з 15 єдиноборств - кращий результат на дві команди. Також на його рахунку 5 відборів, 5 перехоплень і 3 підбирання.

27-річний футболіст завдав 2 удари по воротах Челсі, а всього Динамо пробивало по воротах Кепи тричі.

Кращим гравцем матчу, за даними InStat, став Педро, у нього 409 балів.

Нагадаємо, що на Чемпіоні ви можете переглянути повний огляд матчу.

Джерело - Команда №1.