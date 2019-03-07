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Ястремська несподівано поступилася в першому колі Індіан-Веллсу

Сьогодні 06:22 190 0
Українка не змогла подолати перше коло
Ястремська несподівано поступилася в першому колі Індіан-Веллсу

Даяна Ястремська програла в першому колі BNP Paribas Open - Premier Mandatory колишній росіянці Дарьї Гавріловой 2:6, 7:5, 2:6.

Трисетовий поєдинок тривав 2 години 31 хвилину.

Ястремська тричі подала на виліт і зробила десять подвійних помилок.

Одеситка реалізувала 6 брейк-пойнтів з 14. Австралійка ж виграла 9 геймів на подачі Даяни з 14.

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Нагадаємо, Катерина Козлова подолала перше коло, перемігши чешку Катержину Сінякову у двох сетах (7:5, 6:2)

Еліна Світоліна розпочне виступи в Індіан-Веллсі з другого кола.

BNP Paribas Open - Premier Mandatory
Індіан-Веллс, США 
Одиночний розряд, Жінки, Хард
  Призовий фонд $9,035,422
7 березня

Дарья Гаврілова (Австралія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:2, 5:7 6:2

 

Джерело - Чемпіон.

#Ястремська
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