Даяна Ястремська програла в першому колі BNP Paribas Open - Premier Mandatory колишній росіянці Дарьї Гавріловой 2:6, 7:5, 2:6.
Трисетовий поєдинок тривав 2 години 31 хвилину.
Ястремська тричі подала на виліт і зробила десять подвійних помилок.
Одеситка реалізувала 6 брейк-пойнтів з 14. Австралійка ж виграла 9 геймів на подачі Даяни з 14.
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Нагадаємо, Катерина Козлова подолала перше коло, перемігши чешку Катержину Сінякову у двох сетах (7:5, 6:2)
Еліна Світоліна розпочне виступи в Індіан-Веллсі з другого кола.
BNP Paribas Open - Premier Mandatory
Індіан-Веллс, США
Одиночний розряд, Жінки, Хард
Призовий фонд $9,035,422
7 березня
Дарья Гаврілова (Австралія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:2, 5:7 6:2
Джерело - Чемпіон.