Текстова трансляція матчу 1/8 фіналу ЛЄ

Завершується поєдинок. Челсі майже гарантувало собі вихід до наступної стадії, однак все ж вирішуватися доля протистояння буде в Києві.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Гол. Забиває Челсі. Вдалу контратаку провели лондонці. Хадсон-Одоі отримав м'яч на дуже вдалій позиції і пробив у дальній кут воріт.

89' Шепелєв обікрав Ковачича, але віддати точну передачу на Шапаренка не вдалося.

88' Хадсон-Одоі небезпечно прострілив з лівого краю штрафного майданчика, але і Педро, і Жиру пролетіли повз м'яч.

87' У вільну зону вбігав Гармаш, однак у положення "поза грою" потрпаив Денис.

85' Після непоганої подачі від Кендзьора у Сідклея був шанс забити, але удар у бразильця не вийшов.

84' Гармаш отримав по ногах від Крістенсена, знадобилася медична допомога.

83' Педро видав класну розрізну передачу на Лофтус-Чіка, але у того не вийшов постріл з вигідної позиції: м'яч полетів "в небеса".

81' Канте завалив Гармаша, який в наступному моменті заліз в положення "поза грою".

80' Пора і Хацкевичу зробити останню заміну. Вибір, звичайно, не великий, але і втрачати особливо нічого.

78' Гармаш увірвався в штрафну, але пробити йому не дали, і тоді він віддав м'яч Циганкову, який виконав м'який навіс з лівого флангу, але Кепа спокійно спіймав м'яч в руки.

77' Остання заміна в Челсі. Замість Вілліана на поле вийшов Хадсон-Одоі.

76' Заспокоїли гру підопічні Саррі, нікуди вже не поспішають господарі.

74' Кендзьора нехитро прострілював, Крістенсен без проблем вибив м'яч.

73' Добре в відборі зіграли кияни, але знову немає удару по воротах: Миколенко увірвався в штрафну, але завалився на газон, не зумівши пробити.

72' Заміна по позиції у киян: замість Буяльського вийшов Сідклей.

71' "Сині" продовжують володіти м'ячем, "біло-сині" виглядають розгубленими.

69' 2-0 - дуже комфортний рахунок для домашньої гри. Кияни повинні знайти сили зіпсувати настрій англійцям.

68' Миколенко небезпечно прострілював з лівого флангу, Крістенсен вибив м'яч куди подалі.

66' Першу заміну використав Олександр Хацкевич. Замість Назарія Русина вийшов Денис Гармаш. Досить дивне рішення від наставника Динамо.

64' Гол! Челсі подвоює перевагу! Неймовірний удар виконав Вілліан, у дев'ятку влучив бразилець, без шансів для Бойка.

63' Лофтус-Чік заробляє стандарт біля штрафного майданчика Динамо.

61' Відразу другу заміну проводить Саррі. Замість Жоржиньо матч продовжить Канте.

60' Перша заміна в матчі. Замість Барклі виходить Лофтус-Чік.

59' Навішував Шапаренко, однак у положення "поза грою" влізли гравці Динамо.

58' Заробив небезпечний штрафний Назарій Русин біля воріт Челсі!

57' Виніс м'яч Шапаренко після подачі.

56' Бурда класно зіграв в підкаті, вибивши м'яч на кутовий після небезпечного прострілу від Алонсо.

55' Знову захопили ініціативу "пенсіонери", але в атаку лондонці не поспішають.

53' Педро виходив на ударну позицію, підробив м'яч під ліву, однак удар знову пішов у руки воротарю.

52' Русин порушив правила проти Луїса. Бразилець сьогодні грає дуже надійно.

50' З трибун чути вигуки Динамо, але поки підопічні Хацкевича виглядають мляво і пасивно.

49' Дзаппакоста намагався пройти лівим флангом, але не зміг обіграти двох, і заробив лише вкидання з-за бокової.

48' Команди дуже спокійно почали другий тайм, по черзі володіючи м'ячем на своїй половині поля.

47' Шапаренко поставив підніжку Жоржиньо. Штрафний для Челсі!

46' Другий тайм розпочався!

Перша половина матчу завершена. Челсі домінував протягом усього тайму і один гол від Педро можна вважати вже досить непоганим результатом на даний момент.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Педро пробивав з непоганої позиції, але прямо в руки Бойку полетів м'яч.

43' Зіштовхнулися два гравця Челсі у центрі поля. Лікарі вийшли допомогти гравцям лондонського клубу.

42' Буяльський спочатку руками притримав Жиру, а потім ще й зіграв у ноги. Це жовта картка .

40' Непогана контратака могла вийти у Динамо, але Циганков не зумів зупинити м'яч після гарного пасу від Буяльського.

39' Намагаються кияни контролювати м'яч, але до гострих моментів справа не доходить.

37' Вілліан виконав чергову подачу з кута поля, Луїс неточно пробив головою.

36' Вілліан легко увірвався в штрафну через лівий фланг, скинув м'яч на Алонсо, то відразу пробив з 11-ти метрів, закручуючи м'яч в дальній кут, але трохи не влучив іспанець.

34' Шапаренко подав кутовий справа, але "сині" відбилися, та й суддя свиснув, зафіксувавши фол з боку гравця Динамо.

33' Шапаренко пройшов трьох через центр, віддав направо на Кендзьору, той навісив, заробив кутовий. Трибуни скандують Динамо

32' У штрафному майданчику Динамо Педро зіграв в стінку з партнером, а потім впав, зіткнувшись з Кендзьорою, суддя відразу розвів руками.

31' Кендзьора двічі сфолив проти Вілліана, але грубості в його діях ніякої не було.

29' М'яч знаходиться на половині поля Челсі, але ніякої гостроти від киян ми не бачимо.

27' Спроба атаки від Динамо увінчалася провалом: Русин не зміг ні утримати м'яч, ні заробити штрафний.

25' Ковачич видав класну передачу на Барклі, той пробив в ближній кут під опорну ногу Бойко, але Денис впорався.

23' Фол в атаці: Луїс грамотно поставив спину, отримав по ногах від Русина.

22' Тримають м'яч у центрі кияни, особливо не прориваються вперед.

20' Миколенко не вдалося вибити м'яч після небезпечного прострілу справа, Педро розстрілював ворота з 5-ти метрів, але влучив у Бойка, який намертво забрав м'яч.

16' Гол! Відкриває рахунок у матчі Челсі. Педро увірвався в штрафну, зіграв на Жиру, а той зіграв п'ятою між ніг Шабанову, Педро залишалося лише розстріляти ворота з лінії воротарського.

15' Черговий кутовий справа заробили господарі поля. Вілліан дуже невдало виконав простріл, кияни легко вибили м'яч.

13' Русин грамотно підставився, Алонсо порушив правила. Пішла подача в штрафну від Циганкова, Давід Луїс виніс м'яч.

11' Кендзьора підстрахував свого партнера, не давши Педро пробити по воротах.

9' Шепелєв жорстко зіграв в ноги Дзаппакости, це перша жовта картка в матчі.

8' Жоржиньо видав класну високу розрізну передачу на Педро, але того випередив Бойко, вчасно покинувши свої ворота.

7' Кияни перейшли половину поля, але спорудити атаку не вдалося: Русин заліз в положення "поза грою".

5' Вілліан двічі подавав на ближню штангу, але кияни відбилися.

4' Жиру сфолив у штрафному майданчику Динамо. Навалився француз на Бурду, який прикривав м'яч корпусом.

3' Намагалися розіграти підопічні Саррі, але кияни вибили м'яч подалі.

2' Кутовий заробляє Челсі. Дзапакоста прострілював, але захисники Динамо впевнено вибили м'яч.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле, лунає гімн Ліги Європи!

Нещодвано Вербич та Кендзьора заспівали російський хіт.

Визначилися стартові склади команд.

7 березня, київське Динамо зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

Гра відбудеться в Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж.

Початок о 22:00 за Києвом.

Обслуговуватиме гру словенська бригада арбітрів на чолі з Славко Вінчичем.

Текстова онлайн-трансляція матчу Челсі - Динамо відбудеться на Чемпіоні, починаючи з 21:45.

Челсі - Динамо

Ліга Європи. 1/8 фіналу. 1-й матч

Стемфорд Брідж, Лондон. 7 березня, 22:00

Головний арбітр: Славко Вінчич (Словенія)

Асистенти арбітра: Томаж Кланчник, Андраж Ковачич (обидва - Словенія)

Четвертий арбітр: Грега Кордже (Словенія)

Нагадаємо, що Динамо в 1/16 фіналу перемогло Олімпіакос (2:2, 1:0), а лондонці впевнено розібралися з Мальме (2:1, 3:0).

Також повідомлялося, що букмекери не вірять в успіх Динамо в протистоянні з Челсі.

Джерело - Чемпіон.