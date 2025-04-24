Монфіс встановив віковий рекорд на Мастерсі в Мадриді

38-річний французький тенісист Гаель Монфіс (42) став найстаршим переможцем матчу основної сітки Мастерсу в Мадриді в історії. У першому колі змагань він обіграв хорвата Борну Гойо (353).

Про досягнення повідомляє офіційний сайт АТР-туру.

Матч тривав 1 годину 42 хвилини і завершився з рахунком 1:6, 6:2, 6:4 на користь француза.

За матч Монфіс 6 разів подав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та 3 брейки. Його суперник виконав 4 ейс, 1 раз помилився на подачі та зробив 3 брейків.

Mutua Madrid Open – АТР 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €9,797,365

Перше коло, 23 квітня

Гаель Монфіс (Франція) – Борна Гойо (Хорватія) 1:6, 6:2, 6:4

Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Монфіс зіграє проти чинного переможця турніру, росіянина Андрєя Рубльова (8).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Монфіс встановив цікавий рекорд на Мастерсі в Монте-Карло.