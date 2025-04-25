Мююлер відхилив пропозицію з МЛС

Легендарний атакувальний півзахисник Баварії та збірної Німеччини Томас Мюллер відхилив пропозицію клубу МЛС Цинциннаті.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Цинциннаті мав пріоритетне право на підписання гравця в межах американської МЛС. Проте 35-річний ветеран вирішив не укладати угоду з американською командою.

Напередодні Томас відхилив пропозицію із Серії А, яка надійшла від Фіорентини. Тому, майбутнє гравця наразі не визначено.

Нагадаємо, Мюллер покине Баварію після клубного чемпіонату світу на правах вільного агента. У поточному сезоні на рахунку Томаса 6 голів і 6 асистів у 38 матчах за Баварію в усіх турнірах.

Хавбек є вихованцем мюнхенського клубу та провів за нього рекордні 745 матчів.