Плейоф Євроліги: Фенербахче подвоїв перевагу над Парижем, Панатінаїкос сенсаційно програв Анадолу Ефес

Сьогодні, 24 квітня, відбулося два матчі плейоф Євроліги сезону-2024/25.

Фенербахче вдома вдруге здолав Париж. Цього разу перемога стамбульцям далася ще легше, ніж два дні тому.

В Афінах Панатінаїкос був близьким до перемоги, але провалив останню чверть. Найкращим у складі гостей став Шейн Ларкін, який набрав 20 очок і віддав 5 результативних передач.

Баскетбол – Євроліга-2024/25

Плейоф, 1/4 фіналу

Фенербахче – Париж 87:72 (29:20, 32:18, 15:19, 13:15)

Панатінаїкос – Анадолу Ефес 76:79 (29:17, 13:19, 18:14, 16:29)

Нагадаємо, вчора з перемог розпочали матчі 1/4 фіналу Монако та Олімпіакос.