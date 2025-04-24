Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Плейоф Євроліги: Фенербахче подвоїв перевагу над Парижем, Панатінаїкос сенсаційно програв Анадолу Ефес

Руслан Травкін — 24 квітня 2025, 23:36
Плейоф Євроліги: Фенербахче подвоїв перевагу над Парижем, Панатінаїкос сенсаційно програв Анадолу Ефес
x.com/FBBasketbol

Сьогодні, 24 квітня, відбулося два матчі плейоф Євроліги сезону-2024/25.

Фенербахче вдома вдруге здолав Париж. Цього разу перемога стамбульцям далася ще легше, ніж два дні тому.

В Афінах Панатінаїкос був близьким до перемоги, але провалив останню чверть. Найкращим у складі гостей став Шейн Ларкін, який набрав 20 очок і віддав 5 результативних передач. 

Баскетбол – Євроліга-2024/25
Плейоф, 1/4 фіналу

Фенербахче – Париж 87:72 (29:20, 32:18, 15:19, 13:15)

Панатінаїкос – Анадолу Ефес 76:79 (29:17, 13:19, 18:14, 16:29)

Нагадаємо, вчора з перемог розпочали матчі 1/4 фіналу Монако та Олімпіакос

Анадолу Ефес Євроліга Панатінаїкос Париж результати матчів Фенербахче

Фенербахче

Моурінью може повернутися в АПЛ
Фенербахче здолав Париж, Панатінаїкос розібрався з Анадолу Ефес у перших матчах 1/4 фіналу Євроліги
Реал зіграє проти Олімпіакоса, Барселона протистоятиме Монако: чвертьфінальні пари Євроліги
Пограє проти Зубкова та Степаненка: на Мюллера чекають в турецькому гранді
Окан: Моурінью роздряпав мені обличчя нігтями

Останні новини