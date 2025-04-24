Чоловік Світоліної дав інтерв'ю російському пропагандистському YouTube-каналу

Чоловік першої ракетки України Еліни Світоліної, 38-річний французький тенісист Гаель Монфіс (42) прокоментував свою перемогу на Мастерсі у Мадриді, давши інтерв'ю російському пропагандистському YouTube-каналу "Больше".

Про це повідомляє "Главком".

У розмові з російськими пропагандистами Монфіс, зокрема, зазначив, що з нетерпінням чекає на свій наступний поєдинок – з "нейтральним" тенісистом із російським паспортом Андрєєм Рубльовим.

Зазначається, що "Больше" – російський пропагандистський ресурс. Зокрема, у 2023 і 2024 роках канал широко висвітлював пропагандистський турнір "Трофеї Північної Пальміри", який проходив у РФ, а головним спонсором змагань була компанія "Газпром".

Також цей канал брав інтерв'ю у російських тенісистів, які були помічені у підтримці війни – Мірри Андрєєвої, Вероніки Кудерметової, Карена Хачанова, Ніколая Давиденка.

Монфіс одружений зі Світоліною з літа 2021 року. За свою кар'єру француз виграв 13 турнірів ATP. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що він встановив цікавий рекорд на Мастерсі в Монте-Карло.