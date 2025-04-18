НБА. Плейоф-2025. Розклад матчів, турнірна сітка

19 квітня матчами Індіана – Мілвокі та Денвер – Кліпперс стартує плейоф Національної баскетбольної асоціації. По 8 найкращих команд Східної та Західної конференцій матчами першого раунду розпочинають боротьбу за титул.

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По 6 найкращих у своїх конференціях за підсумками регулярного чемпіонату пробились у плейоф напряму. 7-10 місця через турнір плейін, визначивши 7 і 8 посів.

1 команда зіграє проти 8, 2 проти 7 і так далі. Для виходу в наступний раунд потрібно виграти 4 гри, тобто серія може затягнутися до 7 матчів.

Перші два матчі команда, яка вища за рейтингом, зіграє вдома, наступні два – у гостях, далі – через гру.

Розклад матчів

Східна конференція

Клівленд (1) –

Бостон (2) – Орландо (7)

21 квітня. 22:30*. 24 квітня. 2:00. 26 квітня. 2:00. 28 квітня. 2:00. 29 квітня. 1 травня. 4 травня.

Нью-Йорк (3) – Детройт (6)

20 квітня. 1:00. 22 квітня. 2:30. 25 квітня. Визначиться пізніше. 27 квітня. 20:00. 29 квітня. 1 травня. 3 травня.

Індіана (4) – Мілвокі (5)

19 квітня. 20:00. 23 квітня. 2:00. 26 квітня. 3:00. 28 квітня. 4:30. 29 квітня. 2 травня. 4 травня.

Західна конференція

Оклахома (1) – (8)

Х’юстон (2) – Голден Стейт (7)

21 квітня. 4:30 24 квітня. 4:30 27 квітня. 3:30 29 квітня. 5:00 30 квітня. 2 травня. 4 травня.

Лос-Анджелес Лейкерс (3) – Міннесота (6)

20 квітня. 3:30. 23 квітня. 5:00. 26 квітня. 4:30. 28 квітня. 22:30. 30 квітня. 2 травня. 4 травня.

Денвер (4) – Лос-Анджелес Кліпперс (5)

19 квітня. 22:30. 22 квітня. 5:00. 25 квітня. Визначиться пізніше. 27 квітня. 1:00. 29 квітня. 1 травня. 3 травня.

* – київський час

Матчі під номерами 5,6,7 – у разі потреби.

Першими вказані команди, які мають перевагу власного майданчика.

Головним фаворитом на перемогу букмекери вважають Оклахому-Сіті Тандер (2,7). До чільної п'ятірки фаворитів також входять: Бостон (2,9), Клівленд (7,0), Лейкерс (15,0) і Голден Стейт (17,0).

Нагадаємо, чинним чемпіоном НБА є Бостон Селтікс. Тогоріч "кельти" у фінальній серії здолали у 5 матчах Даллас Маверікс.