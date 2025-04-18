НБА. Плейоф-2025. Розклад матчів, турнірна сітка
19 квітня матчами Індіана – Мілвокі та Денвер – Кліпперс стартує плейоф Національної баскетбольної асоціації. По 8 найкращих команд Східної та Західної конференцій матчами першого раунду розпочинають боротьбу за титул.
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По 6 найкращих у своїх конференціях за підсумками регулярного чемпіонату пробились у плейоф напряму. 7-10 місця через турнір плейін, визначивши 7 і 8 посів.
1 команда зіграє проти 8, 2 проти 7 і так далі. Для виходу в наступний раунд потрібно виграти 4 гри, тобто серія може затягнутися до 7 матчів.
Перші два матчі команда, яка вища за рейтингом, зіграє вдома, наступні два – у гостях, далі – через гру.
Розклад матчів
Східна конференція
Клівленд (1) –
Бостон (2) – Орландо (7)
- 21 квітня. 22:30*.
- 24 квітня. 2:00.
- 26 квітня. 2:00.
- 28 квітня. 2:00.
- 29 квітня.
- 1 травня.
- 4 травня.
Нью-Йорк (3) – Детройт (6)
- 20 квітня. 1:00.
- 22 квітня. 2:30.
- 25 квітня. Визначиться пізніше.
- 27 квітня. 20:00.
- 29 квітня.
- 1 травня.
- 3 травня.
Індіана (4) – Мілвокі (5)
- 19 квітня. 20:00.
- 23 квітня. 2:00.
- 26 квітня. 3:00.
- 28 квітня. 4:30.
- 29 квітня.
- 2 травня.
- 4 травня.
Західна конференція
Оклахома (1) – (8)
Х’юстон (2) – Голден Стейт (7)
- 21 квітня. 4:30
- 24 квітня. 4:30
- 27 квітня. 3:30
- 29 квітня. 5:00
- 30 квітня.
- 2 травня.
- 4 травня.
Лос-Анджелес Лейкерс (3) – Міннесота (6)
- 20 квітня. 3:30.
- 23 квітня. 5:00.
- 26 квітня. 4:30.
- 28 квітня. 22:30.
- 30 квітня.
- 2 травня.
- 4 травня.
Денвер (4) – Лос-Анджелес Кліпперс (5)
- 19 квітня. 22:30.
- 22 квітня. 5:00.
- 25 квітня. Визначиться пізніше.
- 27 квітня. 1:00.
- 29 квітня.
- 1 травня.
- 3 травня.
* – київський час
Матчі під номерами 5,6,7 – у разі потреби.
Першими вказані команди, які мають перевагу власного майданчика.
Головним фаворитом на перемогу букмекери вважають Оклахому-Сіті Тандер (2,7). До чільної п'ятірки фаворитів також входять: Бостон (2,9), Клівленд (7,0), Лейкерс (15,0) і Голден Стейт (17,0).
Нагадаємо, чинним чемпіоном НБА є Бостон Селтікс. Тогоріч "кельти" у фінальній серії здолали у 5 матчах Даллас Маверікс.