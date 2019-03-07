Динамо визначилося зі складом

Київське Динамо та Лондонський Челсі визначилися зі складом команд на гру 1/8 фіналу Ліги Європи.

До вашої уваги стартові склади команд.

Актуально: Ліга Європи. Челсі -Динамо: ОНЛАЙН

Ліга Європи

1/8 фіналу, 1 матч

7 березня

Челсі — Динамо

Челсі: Аррісабалага, Дзаппакоста, Крістенсен, Давід Луїс, Алонсо, Джорджиніо, Барклі, Ковачич, Вілліан, Джіроуд, Педро

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко, Шепелєв, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Русин

Анонс і прогноз матчу читайте на Чемпіоні.

Тим часом Дуелунд заявив, що не має страху перед Челсі.

Джерело - Чемпіон.