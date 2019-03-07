Київське Динамо та Лондонський Челсі визначилися зі складом команд на гру 1/8 фіналу Ліги Європи.
До вашої уваги стартові склади команд.
Актуально: Ліга Європи. Челсі -Динамо: ОНЛАЙН
Ліга Європи
1/8 фіналу, 1 матч
7 березня
Челсі — Динамо
Челсі: Аррісабалага, Дзаппакоста, Крістенсен, Давід Луїс, Алонсо, Джорджиніо, Барклі, Ковачич, Вілліан, Джіроуд, Педро
Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко, Шепелєв, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Русин
Анонс і прогноз матчу читайте на Чемпіоні.
Тим часом Дуелунд заявив, що не має страху перед Челсі.
Джерело - Чемпіон.