У новому випуску рубрики Андрія Шахова Шах і Мат відбувся футбольний батл між двома гравцями київського Динамо Томашом Кендзьорою і Беньяміном Вербичем.

Гравці перевірять свою чоловічу дружбу, заспівають хіт Елджей & Feduk - Рожеве вино, обговорять київські дороги і розіграють нападника збірної Польщі Лукаша Теодорчика.

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться матч між Динамо та Челсі.

Анонс та прогноз поєдинку ви можете переглянути на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.

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