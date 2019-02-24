Букмекери знизили шанси Динамо на прохід Челсі у 1/8 фіналу Ліги Європи

Букмекерські контори знизили шанси Динамо на прохід Челсі у 1/8 фіналу Ліги Європи.
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Челсі 1.30 (1.36)
Нічия 5.00 (4.50)
Динамо 9.75 (9.00)
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Челсі 1.28 (1.33)
Нічия 5.25 (5.00)
Динамо 11.00 (9.00)
Ставки на кваліфікацію до чвертьфіналу
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Челсі 1.18 (1.25)
Динамо 4.50 (3.75)
* В дужках вказані коефіцієнти за 22.02.19.
Нагадаємо, Букмекери дають ганебні коефіцієнти на Динамо у протистоянні проти Челсі.
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Джерело - Чемпіон.