Букмекери знизили шанси Динамо на прохід Челсі у 1/8 фіналу Ліги Європи

Мій профіль

Митрофанов переміг Джеффрі Росалеса

Вчора 23:00 1891
Челсі - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція
Сьогодні 06:30 246
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО
Вчора 23:59 1194
Мессі зробив 50-й хет-трик у кар'єрі
Вчора 20:20 3710
Меркушина стала 8-ю у спринті на Чемпіонаті Європи
Вчора 14:19 1044
Харків претендує на проведення матчу за Суперкубок УЄФА
Вчора 13:26 1684
Чемпіонат Європи. Жіноча спринтерська гонка: онлайн-трансляція
Вчора 12:34 1866
Підручний 18-м фінішував у спринті на чемпіонаті Європи
Вчора 11:45 1218
День в історії. 25 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор. ВІДЕО
Вчора 08:44 587
Збірна України програла Чорногорії в матчі кваліфікації на чемпіонат світу
22.02.2019 21:31 5570
Навколо спорту
Блоги
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 23:59 1194
Дикість тижня. Російський лижник накинувся на суперника після гонки. ВІДЕО
Дикість тижня. Російський лижник накинувся на суперника після гонки. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Вчора 20:48 1995
Про те як здивувало Динамо, та айнтрахнули Шахтар - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про те як здивувало Динамо, та айнтрахнули Шахтар - ТаТоТаке. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Вчора 17:25 1570
Усик попросив благословіння у митрополита Московського патріархату. ФОТО
Усик попросив благословіння у митрополита Московського патріархату. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 14:57 4420 3
Відома російська спортсменка відвідала гру збірної України в Києві. ФОТО. ВІДЕО
Відома російська спортсменка відвідала гру збірної України в Києві. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 13:10 1920
Вчинок дня. Півзахисник Шахтаря підтримав тяжкохворого вболівальника. ВІДЕО
Вчинок дня. Півзахисник Шахтаря підтримав тяжкохворого вболівальника. ВІДЕО Максим Буйдин
22.02.2019 16:31 1474
Стерлінг пожартував з зовнішньої схожості Зінченка та Де Брейне. ФОТО
Стерлінг пожартував з зовнішньої схожості Зінченка та Де Брейне. ФОТО Максим Буйдин
22.02.2019 15:45 2948
Топ-10 українських спортсменок з ідеальним пресом. ФОТО
Топ-10 українських спортсменок з ідеальним пресом. ФОТО Serhii Zaitsev
22.02.2019 12:00 2012
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО Максим Буйдин
21.02.2019 19:15 924
Про Динамо, друзів з Реала та Бейла - Соль у програмі Бомбардир. ВІДЕО
Про Динамо, друзів з Реала та Бейла - Соль у програмі Бомбардир. ВІДЕО Максим Буйдин
21.02.2019 18:30 758
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:15 Футбол Піке: Барселона менше відпочивала, хоча розгромно перемогла Реал 391
10:00 Футбол Букмекери знизили шанси Динамо на прохід Челсі у 1/8 фіналу Ліги Європи 439
09:45 Футбол Блискуча гра Петряка допомогла Ференцварошу розгромити Академію Пушкаша 971
09:25 Футбол Кравченко забив дебютний гол за Кішварду 515
09:10 Лижі Олімпійський чемпіон з фрістайлу не пробився у Суперфінал на етапі Кубка світу 480
09:00 Футбол Де дивитися матчі 19-го туру чемпіонату України 1497
08:50 Футбол Челсі - Манчестер Сіті: анонс фіналу Кубка англійської ліги 561
08:30 Футбол Манчестер Юнайтед - Ліверпуль: анонс цетрального матчу туру АПЛ 367
08:10 Хокей Динамо впевнено взяло реванш у Крижаних Вовків. ВІДЕО 523
07:50 Футбол Арсенал-Київ - Десна: анонс матчу 19-го туру УПЛ 795
07:30 Хокей Донбас обіграв Дніпро і гарантував собі місце в півфіналі плей-оф. ВІДЕО 546
06:30 Футбол Челсі - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 246
02:28 Футбол Мессі забив фантастичний гол у ворота Севільї. ВІДЕО 1719
01:14 Футбол Рома у драматичному трилері здолала Фрозіноне. Огляд матчу 529
23 Лютого 2019
23:59 Блог Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО 1194
23:43 Футбол Лучі: Олімпік забив Маріуполю за правилами 791
23:40 Футбол Ходжсон став найстаршим тренером в історії Прем'єр-ліги 734
23:20 Бокс Усик привітав фанатів зі святом 23 лютого 781
23:00 Бокс Митрофанов переміг Джеффрі Росалеса 1891
22:45 Футбол Будинок гравця ПСЖ пограбували під час матчу 620
22:25 Лижі Російського спортсмена змусили стерти ініціали та прізвище Путіна з середнього пальця 1312
22:12 Футбол Баварія - Герта. Огляд матчу 662
21:50 Баскетбол Гравець збірної України розрахувався власним коштом за борг клубу 1339
21:30 Футбол Зустріч із Челсі перевірка для Динамо - Бурда 2015
21:00 Футбол Судді не зарахували гол Зозулі рукою 988

Букмекери знизили шанси Динамо на прохід Челсі у 1/8 фіналу Ліги Європи

Сьогодні 10:00 439 0
Букмекери знизили шанси Динамо на прохід Челсі у 1/8 фіналу Ліги Європи

Букмекерські контори знизили шанси Динамо на прохід Челсі у 1/8 фіналу Ліги Європи.

bwin

Челсі 1.30 (1.36)

Нічия 5.00 (4.50)

Динамо 9.75 (9.00)

bet365

Челсі 1.28 (1.33)

Нічия 5.25 (5.00)

Динамо 11.00 (9.00)

Ставки на кваліфікацію до чвертьфіналу

bet365

Челсі 1.18 (1.25)

Динамо 4.50 (3.75)

* В дужках вказані коефіцієнти за 22.02.19.

Нагадаємо, Букмекери дають ганебні коефіцієнти на Динамо у протистоянні проти Челсі.

Раніше повідомлялося, Кому принадлежат букмекерские конторы в Украине.

Джерело - Чемпіон.

#Букмекери, #Челсі, #Динамо, #коефіцієнт
Коментарі ()