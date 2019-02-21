Динамо пройшло Олімпіакос у Лізі Європи

Київське Динамо пробилося в 1/8 фіналу Ліги Європи, обігравши в домашньому матчі грецький Олімпіакос 1:0.

З перших хвилин матчу на правах господаря Динамо забрало м'яч під свій контроль, але не поспішало приступати до агресії у чужих воріт. До атак справа дійшла в середині тайму, хоча по справжньому небезпечного моменту довелося чекати до 32-ї хвилини, коли Соль забив дебютний гол за нову команду, замкнувши простріл Миколенко на ближню штангу.

Повівши в рахунку, господарі віддали м'яч у володіння супернику, але той, здавалося, не знав, що робити з м'ячем на чужій половині поля, до будь-якої гостроти біля воріт Бойка справа не доходила.

У другому таймі Динамо продовжило грати на контратаках, хоча до реальних моментів жоден такий випад довести не вдалося.

А ось Олімпіакос мав декілька хороших моментів. Але Бойко виявився до цього готовий і не дозволив м'ячу залетіти у ворота.

Динамо утримало мінімальну перемогу, яка вивела їх в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи

1/16 фіналу

21 лютого

Динамо - Олімпіакос 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 32 Соль

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко, Буяльський, Шепелєв, Циганков (к), Шапаренко, Вербич, Соль.

Олімпіакос: Са, Торосідіс, Сіссе, Мерія, Цімікас, Бухалакіс, Гільєрме, Поденсе, Фортуніс (к), Діаш, Хассан.

Нагадаємо Шахтар програв Айнтрахту в матчі-відповіді. Відтак гірники завершили виступи в Лізі Європи.

Джерело - Чемпіон.