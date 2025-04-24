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О'Салліван назвав фаворита цьогорічного чемпіонату світу

Руслан Травкін — 24 квітня 2025, 20:25
О'Салліван назвав фаворита цьогорічного чемпіонату світу
Ронні О'Салліван
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Зірковий снукерист Ронні О'Салліван вважає, що Джадд Трамп є головним фаворитом на перемогу на World Snooker Championship 2025.

Слова Ронні цитує Metro.co.uk.

"На турнірі ще є багато інших хороших гравців, які можуть дати Джадду конкурентну гру, але він безумовно є фаворитом.

Для мене його єдиною небезпекою був Кайрен Вілсон, тому що Кайрен добре поєднується з Джаддом, йому начебто подобається це протистояння.

Я вважаю, що Кайрен, мабуть, один із небагатьох найкращих гравців, яким подобається грати з Джаддом. Я вважаю, що це робить гру справді хорошою", – сказав О'Салліван.

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Зазначимо, шо Ронні у першому колі обіграв Алі Картера, а Джадд Трамп здолав Чжоу Юелуня

Нагадаємо, чинний чемпіон світу Кайрен Вілсон програв у першому раунді китайцю Лею Пейфаню. 

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Ронні О'Салліван

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