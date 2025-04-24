О'Салліван назвав фаворита цьогорічного чемпіонату світу
Зірковий снукерист Ронні О'Салліван вважає, що Джадд Трамп є головним фаворитом на перемогу на World Snooker Championship 2025.
Слова Ронні цитує Metro.co.uk.
"На турнірі ще є багато інших хороших гравців, які можуть дати Джадду конкурентну гру, але він безумовно є фаворитом.
Для мене його єдиною небезпекою був Кайрен Вілсон, тому що Кайрен добре поєднується з Джаддом, йому начебто подобається це протистояння.
Я вважаю, що Кайрен, мабуть, один із небагатьох найкращих гравців, яким подобається грати з Джаддом. Я вважаю, що це робить гру справді хорошою", – сказав О'Салліван.
Зазначимо, шо Ронні у першому колі обіграв Алі Картера, а Джадд Трамп здолав Чжоу Юелуня.
Нагадаємо, чинний чемпіон світу Кайрен Вілсон програв у першому раунді китайцю Лею Пейфаню.