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Інсайдер назвав нову дату бою Усик – Дюбуа

Руслан Травкін — 25 квітня 2025, 00:37
Інсайдер назвав нову дату бою Усик – Дюбуа
facebook.com/Alexanderusyk

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) проведе бій проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) 19 липня.

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер.

За його інформацією, поєдинок пройде у Лондоні на легендарному "Вемблі".

10 днів тому Коппінджер повідомляв, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 12 липня.

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Після цього український боксер двічі здолав британця Тайсона Ф'юрі. Дюбуа також за цей час не зазнавав поразок. 27-річний боксер виходив переможцем у боях проти Джарелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа. Усіх опонентів він здолав нокаутом.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Раніше Усик звернувся до WBO із проханням відтермінувати бій з Паркером через бажання битись із Дюбуа.

Нагадаємо, міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов’язала Даніеля провести бій проти земляка Дерека Чісори (36-13, 23 КО).

Бокс Олександр Усик Даніель Дюбуа

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