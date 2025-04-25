Інсайдер назвав нову дату бою Усик – Дюбуа
Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) проведе бій проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) 19 липня.
Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер.
За його інформацією, поєдинок пройде у Лондоні на легендарному "Вемблі".
10 днів тому Коппінджер повідомляв, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 12 липня.
Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.
Після цього український боксер двічі здолав британця Тайсона Ф'юрі. Дюбуа також за цей час не зазнавав поразок. 27-річний боксер виходив переможцем у боях проти Джарелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа. Усіх опонентів він здолав нокаутом.
Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.
Раніше Усик звернувся до WBO із проханням відтермінувати бій з Паркером через бажання битись із Дюбуа.
Нагадаємо, міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов’язала Даніеля провести бій проти земляка Дерека Чісори (36-13, 23 КО).