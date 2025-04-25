Інсайдер назвав нову дату бою Усик – Дюбуа

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) проведе бій проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) 19 липня.

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер.

За його інформацією, поєдинок пройде у Лондоні на легендарному "Вемблі".

The Oleksandr Usyk-Daniel Dubois rematch for the Ring Magazine and undisputed heavyweight championship will now take place one week later on July 19 at London’s Wembley Stadium, per The Ring’s Mike Coppinger.



The fight was originally planned for July 12, the same day as Edgar… pic.twitter.com/TRUlQaYqhi — Ring Magazine (@ringmagazine) April 24, 2025

10 днів тому Коппінджер повідомляв, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 12 липня.

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Після цього український боксер двічі здолав британця Тайсона Ф'юрі. Дюбуа також за цей час не зазнавав поразок. 27-річний боксер виходив переможцем у боях проти Джарелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа. Усіх опонентів він здолав нокаутом.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Раніше Усик звернувся до WBO із проханням відтермінувати бій з Паркером через бажання битись із Дюбуа.

Нагадаємо, міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов’язала Даніеля провести бій проти земляка Дерека Чісори (36-13, 23 КО).