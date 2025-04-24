Жирона у більшості не змогла обіграти Леганес: огляд матчу Ла Ліги
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Жирона на виїзді зіграла внічию з Леганесом у межах 33 туру Ла Ліги.
Огляд матчу
Господарі поля з 19-ї хвилини грали у меншості після вилучення Сейдуба Сіссе за грубу гру.
Каталонці завдяки голу 38-річного Крістіана Стуані вели рахунку до 90+2 хвилини гри, коли відзначився Мунір Ель-Хаддаді.
Український півзахисник Жирони Віктор Циганков відіграв повний матч та за даними аналітичного порталу SofaScore став найкращим гравцем зустрічі.
Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
33 тур, 24 квітня
Голи: 0:1 – 54 Стуані, 1:1 – 90+2 Ель-Хаддаді
Жирона залишилась на 16-му місці у турнірній таблиці чемпіонату – до зони вильоту 3 очки. Леганесу не вистачає 4 балів для порятунку