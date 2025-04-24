Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гол Коваленка не врятував Емполі від вильоту: Болонья – фіналіст Кубку Італії

Руслан Травкін — 24 квітня 2025, 23:56
Гол Коваленка не врятував Емполі від вильоту: Болонья – фіналіст Кубку Італії
https://x.com/empolifc

Сьогодні, 24 квітня, Емполі та Болонья зіграли матч-відповідь 1/2 фіналу Кубку Італії.

Болонья здобула перемогу з рахунком 2:1.

"Россоблу" виграли перший матч із різницею в три голи (3:0). Це не знизило їх настрій на поєдинок – Болонья вийшла вперед на 7 хвилині.

У середині першого тайму Емполі відновив паритет. Забитим м'ячем відзначився українець Віктор Коваленко.

До кінця гри Болонья все таки забила ще один гол.

Футбол – Кубок Італії
1/2 фіналу, 24 квітня

Болонья – Емполі 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Фаббіан (7), 1:1 – Коваленко (33), 2:1 – Даллінга (86)

У фіналі Болонья зіграє проти Мілана, який вчора декласував Інтер. Матч за трофей пройде 14 травня на римському "Стадіо Олімпіко"

Болонья Емполі Віктор Коваленко Кубок Італії

Болонья

Наполі та Мілан проявляють інтерес до лідера Болоньї
Мілан поступився Аталанті, Болонья сенсаційно переграла Інтер у 33 турі Серії А
Форвард Шахтаря зацікавив клуб Серії А
Рома Довбика розписала мирову у дербі з Лаціо в Серії А
Дженоа Малиновського гостюватиме у Вероні, Рома Довбика зіграє з найпринциповішим суперником у 32 турі Серії А

Останні новини