Гол Коваленка не врятував Емполі від вильоту: Болонья – фіналіст Кубку Італії

Сьогодні, 24 квітня, Емполі та Болонья зіграли матч-відповідь 1/2 фіналу Кубку Італії.

Болонья здобула перемогу з рахунком 2:1.

"Россоблу" виграли перший матч із різницею в три голи (3:0). Це не знизило їх настрій на поєдинок – Болонья вийшла вперед на 7 хвилині.

У середині першого тайму Емполі відновив паритет. Забитим м'ячем відзначився українець Віктор Коваленко.

До кінця гри Болонья все таки забила ще один гол.

Футбол – Кубок Італії

1/2 фіналу, 24 квітня

Болонья – Емполі 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Фаббіан (7), 1:1 – Коваленко (33), 2:1 – Даллінга (86)

У фіналі Болонья зіграє проти Мілана, який вчора декласував Інтер. Матч за трофей пройде 14 травня на римському "Стадіо Олімпіко"