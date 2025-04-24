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Футболіст Колоса розповів, чи була стимуляція з боку Динамо перед матчем проти Шахтаря

Микола Дендак — 24 квітня 2025, 09:56
Футболіст Колоса розповів, чи була стимуляція з боку Динамо перед матчем проти Шахтаря
ФК Колос

Футболіст ковалівського Колоса Владислав Велетень розповів, що Динамо Київ жодним чином не стимулювало команду перед матчем проти Шахтаря у 25 турі Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає Український футбол.

"Чесно скажу, Динамо не стимулювало. Я думаю, такого більше не буде в нашому чемпіонаті. По-перше, це заборонено, а по-друге, судячи з турнірної таблиці, все вже вирішено", – сказав Велетень.

Зауважимо, що Велетень став героєм цього матчу. На його рахунку гол та три результативні передачі. УПЛ визнала Владислава найкращим гравцем туру, а сам гравець поскаржився на дії захисника "гірників".

Шахтар програв Колосу з рахунком 2:4 та значно погіршив свої шанси у боротьбі за чемпіонство, адже Динамо розгромило Оболонь, а Олександрія здолала Ворсклу. Тепер "гірники" з 53 балами відстають від конкурентів на 10 та 4 очки відповідно.

Після гри головний тренер "гірників" Маріно Пушич розкритикував роботу арбітрів.

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