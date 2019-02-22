Інтер розгромив Рапід, Генк вдома програв Славії. Результати матчів Ліги Європи

Мій профіль

Динамо пройшло Олімпіакос у Лізі Європи

Вчора 23:53 3572
Світоліна впевнено пробилася у півфінал турніру в Дубаї
Вчора 21:03 1798 1
Світоліна — Суарес Наварро: онлайн-трансляція матчу в Дубаї
Вчора 19:42 4315 2
Україна фінішувала сьомою у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи
Вчора 19:10 964
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Вчора 19:00 42565 1
Росія виграла одиночний мікст, Україна провалила гонку
Вчора 15:44 886
Козлова — Бренгл: онлайн-трансляція матчу в Будапешті
Вчора 13:17 615
Ягупова перейшла у клуб жіночої НБА
Вчора 11:49 879
Ліга Європи. Динамо - Олімпіакос: анонс і прогноз матчу
Вчора 06:48 6104
Ліга Європи. Айнтрахт - Шахтар: анонс і прогноз матчу
Вчора 06:10 2128
Навколо спорту
Блоги
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:15 642
Про Динамо, друзів з Реала та Бейла - Соль у програмі Бомбардир. ВІДЕО
Про Динамо, друзів з Реала та Бейла - Соль у програмі Бомбардир. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 18:30 545
Коротка історія загибелі Сали. На церемонію прощання прийшла собака футболіста. ВІДЕО
Коротка історія загибелі Сали. На церемонію прощання прийшла собака футболіста. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 17:03 820
Світоліна потренувалася з Монфісом у Дубаї. ВІДЕО
Світоліна потренувалася з Монфісом у Дубаї. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 16:10 1456
Ягупова в НБА: що треба знати про українку. ВІДЕО
Ягупова в НБА: що треба знати про українку. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 15:02 740
Бий бля...Рятівний гол Динамо в Греції очима вболівальників. ВІДЕО
Бий бля...Рятівний гол Динамо в Греції очима вболівальників. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 12:17 2572
У США шайба ледь не вбила коментатора. ВІДЕО
У США шайба ледь не вбила коментатора. ВІДЕО Максим Буйдин
20.02.2019 19:33 1313
Фото дня. Зеленський в червоноармійській формі проводить захід Шахтаря
Фото дня. Зеленський в червоноармійській формі проводить захід Шахтаря Максим Буйдин
20.02.2019 18:41 2850 2
Я красива: дружина Морозюка розірвала Мережу черговим постом. ФОТО
Я красива: дружина Морозюка розірвала Мережу черговим постом. ФОТО Максим Буйдин
20.02.2019 18:14 2041 5
Українська баскетболістка взяла участь у легендарному челленджі. ВІДЕО
Українська баскетболістка взяла участь у легендарному челленджі. ВІДЕО Максим Буйдин
20.02.2019 17:07 995
Світ тісний: капітан корабля, на якому побувала Світоліна, знає бабусю чемпіонки. ФОТО
Світ тісний: капітан корабля, на якому побувала Світоліна, знає бабусю чемпіонки. ФОТО Максим Буйдин
20.02.2019 16:04 1769 2
Мілевський дотепно потролив Срну: Запитайте скільки разів він перемагав у Києві
Мілевський дотепно потролив Срну: Запитайте скільки разів він перемагав у Києві Андрій Твердохліб
20.02.2019 09:41 2009
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону Максим Буйдин
19.02.2019 18:08 841
Ліон - Барселона: знаменитий гол Жуніньйо у ворота каталонців. ВІДЕО
Ліон - Барселона: знаменитий гол Жуніньйо у ворота каталонців. ВІДЕО Максим Буйдин
19.02.2019 17:31 926
Сайт Динамо зганьбився новиною про презентацію Соля. ФОТО
Сайт Динамо зганьбився новиною про презентацію Соля. ФОТО Максим Буйдин
19.02.2019 16:36 3691 4
Новини
Стрічка Популярні Коментують
01:17 Футбол Динамо переграло Олімпіакос у Лізі Європи. ВІДЕО 386
00:52 Футбол Визначилися усі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи 2108
00:40 Футбол Інтер розгромив Рапід, Генк вдома програв Славії. Результати матчів Ліги Європи 532
21 Лютого 2019
23:53 Футбол Динамо пройшло Олімпіакос у Лізі Європи 3572
23:38 Футбол Арсенал розгромив БАТЕ, Зеніт переграв Фенербахче. Результати матчів Ліги Європи 1657
23:25 Футбол Динамо - Олімпіакос 1:0. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 6446
23:15 Хокей Кременчук без проблем переграв Крижаних Вовків 806
22:48 Футбол Шахтар завершив виступи в Лізі Європи. ВІДЕО 1113
22:27 Футбол На уболівальників Шахтаря напали в Німеччині, є госпіталізовані 15330 4
22:17 Футбол Клопп: Сульшер показав, що може тренувати топ-клуб 440
21:47 Футбол Айнтрахт знищив Шахтар у Лізі Європи 1299 4
21:45 Футбол Айнтрахт - Шахтар 4:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 7768 2
21:45 Теніс Світоліна у двох сетах переграла Суарес Наварро. ВІДЕО 706
21:23 Футбол Динамо вийде на матч проти Олімпіакоса тим самим складом, що й у Греції. ФОТО 1105
21:03 Теніс Світоліна впевнено пробилася у півфінал турніру в Дубаї 1798 1
20:51 Бокс Ломаченко: Краще битися з Коммі, ніж з Кроллою 866
20:40 Теніс Джокович показав себе 100 років тому. ФОТО 822
20:25 Футбол Львів підписав форварда Палмейраса. Це 15-й бразилець в команді 1024
20:10 Теніс Кривдниця Цуренко сенсаційно програла у чвертьфіналі турніру в Дубаї 912
19:42 Теніс Світоліна — Суарес Наварро: онлайн-трансляція матчу в Дубаї 4315 2
19:41 Футбол Динамо - Олімпіакос: команди визначилися з формою на матч. ФОТО 965
19:15 Блог 5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО 642
19:10 Біатлон Україна фінішувала сьомою у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи 964
19:00 Біатлон Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем 42565 1
19:00 Футбол Соломон та Коваленко у стартовому складі Шахтаря на матч проти Айнтрахта 610

Інтер розгромив Рапід, Генк вдома програв Славії. Результати матчів Ліги Європи

Сьогодні 00:40 532 0
Інтер розгромив Рапід, Генк вдома програв Славії. Результати матчів Ліги Європи

Відбулись матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Бенфіка завдяки перемозі у першому матчі пройшла Галатасарай, Байєр та Краснодар зіграли внічию, Ренн на виїзді переміг Бетіс, Славія несподівано розтрощила Гент з Маліновським, а Інтер та Челсі очікувано перемогли Рапід та Мальме відповідно.

Відтак у 1/8 фіналу Ліги Європи вийшли наступні команди: Бенфіка, Краснодар, Ренн, Славія, Інтер, та Челсі.

Ліга Європи, 1/16 фіналу

21 лютого

Байєр – Краснодар 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 - 85 Сулейманов, 1:1 - 87 Арангіс 

Бенфіка – Галатасарай 0:0 (2:1)

Бетіс – Ренн  1:3 (3:3)

Голи: 0:1 - 22 Бенсебаїні, 0:2 - 30 Юну, 1:2 - 41 Ло Чельсо, 1:3 - 90+4 Н’янг

Генк – Славія 1:4 (0:0)

Голи: 1:0 - 10 Троссард, 1:1 - 23 Цоуфал,  1:2 - 54 Траоре, 1:4 - 64 Шкода, 1:4 - 69 Шкода

Інтер – Рапід 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Весіно, 2:0 - 18 Раноккія, 3:0 - 80 Перішич, 4:0 - 87 Політано

Челсі – Мальме  3:0 (2:1)

Гол: 1:0 - 55 Жиру, 2:0 - 74 Барклі, 3:0 - 84 Хадсон-Одой

Вилучення: Бентгссон, 73 (Мальме)

Нагадаємо, Арсенал розтрощив БАТЕ, Динамо Загреб, Зальцбург та Зеніт пройшли далі, програвши перший матч.

Динамо пройшло Олімпіакос. Натомість Айнтрахт вибив Шахтар.

Джерело - Чемпіон.

#Генк, #Челсі, #Ліга Європи, #Інтер
Коментарі ()