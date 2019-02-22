Інтер розгромив Рапід, Генк вдома програв Славії. Результати матчів Ліги Європи

Відбулись матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Бенфіка завдяки перемозі у першому матчі пройшла Галатасарай, Байєр та Краснодар зіграли внічию, Ренн на виїзді переміг Бетіс, Славія несподівано розтрощила Гент з Маліновським, а Інтер та Челсі очікувано перемогли Рапід та Мальме відповідно.

Відтак у 1/8 фіналу Ліги Європи вийшли наступні команди: Бенфіка, Краснодар, Ренн, Славія, Інтер, та Челсі.

Ліга Європи, 1/16 фіналу

21 лютого

Байєр – Краснодар 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 - 85 Сулейманов, 1:1 - 87 Арангіс

Бенфіка – Галатасарай 0:0 (2:1)

Бетіс – Ренн 1:3 (3:3)

Голи: 0:1 - 22 Бенсебаїні, 0:2 - 30 Юну, 1:2 - 41 Ло Чельсо, 1:3 - 90+4 Н’янг

Генк – Славія 1:4 (0:0)

Голи: 1:0 - 10 Троссард, 1:1 - 23 Цоуфал, 1:2 - 54 Траоре, 1:4 - 64 Шкода, 1:4 - 69 Шкода

Інтер – Рапід 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Весіно, 2:0 - 18 Раноккія, 3:0 - 80 Перішич, 4:0 - 87 Політано

Челсі – Мальме 3:0 (2:1)

Гол: 1:0 - 55 Жиру, 2:0 - 74 Барклі, 3:0 - 84 Хадсон-Одой

Вилучення: Бентгссон, 73 (Мальме)

Нагадаємо, Арсенал розтрощив БАТЕ, Динамо Загреб, Зальцбург та Зеніт пройшли далі, програвши перший матч.

Динамо пройшло Олімпіакос. Натомість Айнтрахт вибив Шахтар.

Джерело - Чемпіон.