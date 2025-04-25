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Поділив лідерство з Маріануччі: Коваленко дізнався оцінку за гру з Болоньєю

Руслан Травкін — 25 квітня 2025, 00:29
Поділив лідерство з Маріануччі: Коваленко дізнався оцінку за гру з Болоньєю
Віктор Коваленко
Getty images

Український хавбек Емполі Віктор Коваленко отримав 7,0 балів за матч проти Болоньї (1:2).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Стільки ж одержав центрбек Лука Маріануччі.

Коваленко забив гол. Загалом півзахисник відіграв 81 хвилину.

Також на рахунку Віктора 32 дотика до м'яча, 12 точних передач із 18 (66%), 3 виграні дуелі з 10. Коваленко двічі порушив правила, але і сам одного разу змусив сфолити гравця суперників.

Нагадаємо, Емполі підписав Коваленка в лютому. Для нього це сьомий матч за клуб у всіх турнірах.

Болонья Емполі Віктор Коваленко SofaScore

Віктор Коваленко

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