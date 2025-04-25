Поділив лідерство з Маріануччі: Коваленко дізнався оцінку за гру з Болоньєю

Український хавбек Емполі Віктор Коваленко отримав 7,0 балів за матч проти Болоньї (1:2).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Стільки ж одержав центрбек Лука Маріануччі.

Коваленко забив гол. Загалом півзахисник відіграв 81 хвилину.

Також на рахунку Віктора 32 дотика до м'яча, 12 точних передач із 18 (66%), 3 виграні дуелі з 10. Коваленко двічі порушив правила, але і сам одного разу змусив сфолити гравця суперників.

Нагадаємо, Емполі підписав Коваленка в лютому. Для нього це сьомий матч за клуб у всіх турнірах.