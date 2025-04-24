Суперниця Стародубцевої знялася з турніру в Мадриді

12-та ракетка світу Кароліна Мухова знялася з престижного грунтового турніру WTA 1000 в Мадриді.

Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

"На жаль, я змушена знятися з турніру в Мадриді через хворобу. Це не та новина, якою я сподівалася поділитися, але я повернуся на корт незабаром. Дякую за вашу підтримку!", – написала спортсменка.

Нагадаємо, Мухова мала бути суперницею українки Юлії Стародубцевої (№99 WTA) по першому раунду турніру в Мадриді. Поєдинок мав відбутися сьогодні, 24 квітня (Орієнтовний час початку матчу – 17:00 за Києвом).

Тепер чеську тенісистку в ролі суперниці Стародубцевої замінить лакі-лузер італійка Елізабетта Коччаретто (№87 WTA).

Раніше про зняття з турніру в Мадриді повідомив Карлос Алькарас.