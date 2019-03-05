Матч Челсі - Динамо обслуговуватиме словенська бригада арбітрів

Матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Челсі та Динамо обслуговуватиме словенська бригада арбітрів на чолі з Славко Вінчичем.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Його асистентами стали Томаж Кланчник та Андраж Ковачич. Додатковим арбітром призначено Раді Обреновича і Нейц Кайтазовича, а четвертий арбітр - Грега Кордеж.

Раніше словенець обслуговував один матч киян. У лютому 2015 року Вінчич працював у Франції на матчі Генгама і Динамо. Ще до перерви суддя видалив двох гравців українського клубу - Андрія Ярмоленка і Юнеса Беланду.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи між Челсі та Динамо відбудеться у Лондоні 7 березня, початок гри о 22:00. Матч-відповідь запланований на 14 березня.

Раніше відбулося жеребкування другого етапу УПЛ.

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Джерело - Чемпіон.