Капітан Реала ризикує пропустити матч з Барселоною

Капітан Реала Серхіо Рамос може пропустити завтрашній матч з Барселоною в чемпіонаті Іспанії.

За інформацією Marca, участь футболіста в класико під питанням через м'язову травму. Рамос відчуває дискомфорт у стегні після зіткнення з Каземіро в півфінальному матчі Кубка з Барсою (0:3).

Рамос завтра вранці пройде обстеження, після чого буде прийнято рішення по його участі в матчі проти Барселони.

Нагадаємо, що капітана Реала дискваліфікували на два матчі Ліги чемпіонів.

Раніше Барселона затролила Модрича після розгрому Реала.

Джерело - Marca.