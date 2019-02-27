Барселона розгромила Реал у півфіналі Кубка Іспанії

Барселона впевнено переграла Реал на Сантьяго Бернабеу.

В першому таймі Реал мав певну перевагу, та і можливостей для того, щоб вийти вперед, у підопічних Сантьяго Соларі було більш ніж достатньо. Але з реалізацією були проблеми.

А от друга половина гри стала справжнім пеклом для вершкових. Двічі Суарес та автогол Варана, поховали шанси королівського клубу на фінал турніру.

У фіналі Барселона зустрінеться з переможцем пари Валенсія - Бетіс (2:2 у першому матчі).

Кубок Іспанії

1/2 фіналу, матч-відповідь

Перший матч 1:1

27 лютого

Реал - Барселона 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Суарес, 0:2 - 69 автогол, Варан, 0:3 - 73 Суарес

Джерело - Чемпіон.