Капітана Реала дискваліфікували на два матчі Ліги чемпіонів

Захисник Реала Серхіо Рамос пропустить два наступних матчі у Лізі чемпіонів.

Про це повідомив дисциплінарний комітет УЄФА.

Нагадаємо, Рамос отримав підозрілу жовту картку на 90-й хвилині матчу з Аяксом (1:2), збивши форварда амстердамців Каспера Дольберга. Таким чином іспанець намагався "обнулити" свої гірчичники, щоб не бути під загрозою дискваліфікації на вирішальних стадіях плей-оф.

Після матчу в Голландії Рамос натякнув репортерам, що навмисне заробив картку, що не залишилося непоміченим УЄФА, який ініціював розслідування.

У 2010-му році Рамос разом з Хабі Алонсо вже попадалися на подібному. Тоді вони отримали умисні видалення в грі з все тим же Аяксом за вказівкою Жозе Моуріньо, за що були справедливо покарані в УЄФА.

Таким чином Рамос пропустить матч-відповідь з Аяксом в 1/8, а також першу гру 1/4 фіналу, якщо "вершкові" пройдуть далі.

Нагадаємо, Барселона розгромила Реалу півфіналі Кубка Іспанії.

Також, будинок Бензема пограбували під час матчу Реала — Барселона.

Джерело - Чемпіон.