Барселона затролила Модрича після розгрому Реала

Після перемоги Барселони у Кубкові Іспанії над Реалом, каталонський клуб потролив півзахисника Реала - хорватського футболіста Луку Модрича.

Прес-служба іспанського клубу опублікувала фото в Twitter, де хорват тримається за футболку Ліонеля Мессі.

"Отримати майку Мессі набагато простіше, зайшовши в наш інтернет-магазин", - йдеться в повідомленні.

🔵🔴 It's much easier to get a #Messi shirt by going to our online store 👉 https://t.co/Of4Zk6Ygg9 😋 pic.twitter.com/Q5VC9dtSXZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2019

Нагадаємо, будинок Бензема пограбували під час матчу Реала — Барселона. Також, Мессі частіше всіх перемагав Реал на Сантьяго Бернабеу.

Джерело - Чемпіон.