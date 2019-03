Барселона затролила Модрича після розгрому Реала

Після перемоги Барселони у Кубкові Іспанії над Реалом, каталонський клуб потролив півзахисника Реала - хорватського футболіста Луку Модрича.

Прес-служба іспанського клубу опублікувала фото в Twitter, де хорват тримається за футболку Ліонеля Мессі.

🔵🔴 It's much easier to get a #Messi shirt by going to our online store 👉 https://t.co/Of4Zk6Ygg9 😋 pic.twitter.com/Q5VC9dtSXZ