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Леоненко: У нас постійно плутають — той Челсі, який був сильним, і нинішній

Сьогодні 09:19 163 0
Леоненко: У нас постійно плутають — той Челсі, який був сильним, і нинішній

Челсі не найгірший варіант для Динамо.

Так вважає екс-гравець Динамо Віктор Леоненко.

"Челсі для Динамо не найгірший варіант. Як бачимо, команда Саррі зараз провисає. Це такий же Челсі, як попадався киянам при Реброві, котрий всі обігрували в Англійській Прем'єр-лізі. Це не той Челсі. Адже у нас постійно плутають — той Челсі, який був сильним, і нинішній.

Зіграйте добре і, можливо, товариш Абрамович когось із Динамо візьме. Навіть мої коти знають, що Челсі — це майданчик. Якщо Динамо пройде Челсі, то це буде ейфорія. Поїдьте в Лондон і почитайте, що пишуть про команду Саррі", - заявив Леоненко.

Раніше Леоненко розповів про відсутність прогресу в Миколенка. Також він розкритикував Соля.

Джерело - Xsport.

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