Леоненко: У нас постійно плутають — той Челсі, який був сильним, і нинішній

Челсі не найгірший варіант для Динамо.

Так вважає екс-гравець Динамо Віктор Леоненко.

"Челсі для Динамо не найгірший варіант. Як бачимо, команда Саррі зараз провисає. Це такий же Челсі, як попадався киянам при Реброві, котрий всі обігрували в Англійській Прем'єр-лізі. Це не той Челсі. Адже у нас постійно плутають — той Челсі, який був сильним, і нинішній.

Зіграйте добре і, можливо, товариш Абрамович когось із Динамо візьме. Навіть мої коти знають, що Челсі — це майданчик. Якщо Динамо пройде Челсі, то це буде ейфорія. Поїдьте в Лондон і почитайте, що пишуть про команду Саррі", - заявив Леоненко.