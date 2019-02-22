Леоненко: У Миколенка не бачу прогресу

19-річний захисник Динамо Віталій Миколенко на полі робить все правильно.

Так вважає колишній нападник киян Віктор Леоненко.

"Прогрес Миколенко? Хлопець тільки почав грати. Витіснив з основи Пиварича? Ну і що! Скільки за збірну Хорватії на ЧС-2018 зіграв цей віце-чемпіон світу? Хвилин 15? 10? Поки що на футбольному полі Миколенко робить все, що треба. Ще трохи сируватий, але старається. Найголовніше, що є здоров'я. Те, що він не боїться підключатися до атак - великий плюс. Буду за нього тільки радий, але давайте Миколенка не писати в "зірки". Прогресу у нього ніякого не бачу", - зазначив Леоненко.