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Леоненко розкритикував Соля

Сьогодні 19:11 324 0
Леоненко розкритикував Соля

Колишній форвард Динамо Віктор Леоненко незадоволений грою новачка Динамо Франа Соля.

Про це він розповів виданню 1927.kiev.ua.

"Перший тайм був дуже поганим. Другий — хорошим. Кияни самі собі створюють проблеми, а потім стають героями. Так, як Соль грає — пора мені відновлювати кар'єру. Я, напевно, цікавіше буду виглядати", - заявив екс-динамівець

Експерт назвав результат позитивним для киян та спрогнозував подальшу долю команди в єврокубках.

"Кияни повинні проходити Олімпіакос. У них шанси кращі, ніж у Шахтаря в парі з Айнтрахтом. Навіть удесятьох, без Соля. Не розумію, чому Хацкевич так довго його тримав. Русин забив чотири голи на зборах, Соль — жодного.

Можливо, Назарій краще готовий до початку сезону і неважливо, що його купили на підсилення або хтось там буде ображатися, що його не ставлять. Соль має хоча б чіплятися за м'яч. Якщо форвард не чіпляється, то захист починає нервувати, тому що весь час потрібно відбирати. Можливо, Фран заб'є в матчі-відповіді або чемпіонаті. Подивимося", - резюмував Леоненко.

Нагадаємо, Суркіс обрав між Мілевським та Леоненком. Тим часом президент Динамо розповів чому контролював Мілевського і Алієва.

Джерело - 1927.kiev.ua.

#Віктор Леоненко, #Динамо, #Фран Соль, #Динамо - Олімпіакос, #Олімпіакос - Динамо
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