Динамо - Олімпіакос: команди визначилися з формою на матч. ФОТО

Сьогодні, 21 лютого, відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Олімпіакосом. На традиційній нараді клубів з організаційних питань було затверджено, у формі яких кольорів проведуть гру суперники.

Про це повідомляє прес-служба киян.

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Динамівці зіграють у своїй домашній білій формі (голкіпер – у зеленому), а гості проведуть матч у виїзній темно-синій формі (воротар – у жовтому).

Зазначимо, матч між Динамо та Олімпіакосом зіграють на НСК Олімпійський. Початок поєдинку о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, що перша гра у Піреї закінчилася результативною нічиєю - 2:2.

Джерело - Динамо.